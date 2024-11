Encore plus efficace que la machine à laver, voici la meilleure méthode pour laver vos torchons

Oubliez le lavage des torchons à haute température en machine. Il existe une méthode encore plus efficace pour les nettoyer et les rendre comme neufs !

Les torchons de cuisine et les chiffons microfibres sont des indispensables dans nos cuisines dont on se sert plusieurs fois par jours. Ils sont essentiels pour essuyer la vaisselle, nettoyer les surfaces et éponger les petits accidents. Le problème ? Ils accumulent rapidement la saleté, les taches tenaces et les bactéries, et peu d'entre nous les lavent assez souvent. Cela pose problème car ils peuvent contaminer nos cuisines. Plusieurs études ont révélé la présence de nombreuses bactéries sur nos chers torchons, dont l'Escherichia coli. Il est donc important de les laver tous les 3 jours.

Beaucoup d'entre nous optent pour un lavage en machine à haute température pour les désinfecter. Bien qu'il s'agisse d'un moyen de nettoyage efficace, il consomme beaucoup d'énergie et d'eau. Autre problème, vous n'avez pas forcément assez de linge à mettre dans la machine pour un lavage à 60 degrés. Parfois, il faut ainsi attendre plusieurs jours avant de pouvoir les laver. Heureusement, il existe une manière aussi efficace et bien plus pratique de les désinfecter.

© 123RF - arinahabich

Voici comment avoir des torchons toujours impeccables sans utiliser la machine à laver. Commencez par préparer un mélange dans une grande bassine avec de l'eau bouillante (80 à 90 degrés), un verre de vinaigre blanc ou 1/2 verre de bicarbonate de soude. Mettez vos torchons et chiffons à tremper dans ce mélange pendant plusieurs heures, voire toute la nuit. Le lendemain, vous verrez que l'eau est d'une couleur différente et que les tissus sont comme neufs. Rincez-les à l'eau et laissez-les sécher. Bonne nouvelle, cette technique fonctionne aussi pour vos éponges.

Si vos torchons sont tachés (ce qui arrive fréquemment en cuisine), n'oubliez pas de préalablement les détacher avec du savon de Marseille, particulièrement efficace contre les taches tenaces, notamment les graisses, huiles et sauces en tout genre. Pour une meilleure efficacité, utilisez du savon de Marseille en pain que vous pourrez appliquer directement sur les zones tachées. Frottez chaque torchon, en insistant sur les taches. Laissez agir pendant 10 à 15 minutes, rincez et faites tremper dans le mélange eau bouillante et vinaigre blanc.

Pensez à laver vos torchons fréquemment pour éviter que les taches ne s'incrustent et que les bactéries ne prolifèrent. Idéalement, il est recommandé d'appliquer cette méthode tous les trois jours pour maintenir vos torchons sans bactéries.