Cet endroit est l'un des pires de la cuisine, personne ne le nettoie alors que 5 minutes suffisent

Adieu les bactéries ! En seulement 5 minutes, vous pouvez éliminer toutes les saletés de cet endroit trop souvent oublié lors du nettoyage de la cuisine.

La cuisine est l'une des pièces de la maison où l'on passe le plus de temps. Mais attention, c'est aussi une des pièces de la maison qui demande le plus d'entretien. Plan de travail, plaques de cuisson, évier, crédence, portes de placard, torchons... Vous pensez être irréprochable et avoir bien tout nettoyé ? Il est fort probable que vous ayez négligé un endroit que vous utilisez pourtant plusieurs fois par jour et qui avec le temps devient un véritable nid à bactéries : le tiroir à couverts.

On ouvre et ferme le tiroir à couverts plusieurs fois par jour, sans y prêter grande attention. Il est là, accessible et fonctionnel, mais dès que les ustensiles sont rangés, on oublie son existence. Ce manque d'attention est ce qui le rend si vulnérable. En effet, les tiroirs de cuisine, et particulièrement celui des couverts, sont de véritables aimants à poussière, miettes et parfois même à des résidus graisseux provenant d'autres zones de la cuisine. Ce qui semble être un espace propre peut en réalité cacher une accumulation de saletés insoupçonnées.

Le tiroir à couverts n'est pas seulement poussiéreux, il peut devenir un vrai nid à bactéries. Chaque fois qu'on manipule des fourchettes, des couteaux et des cuillères, nos mains laissent des traces, sans compter les couverts qui ne sont pas toujours parfaitement secs avant d'y être rangés. Avec le temps, cela crée un environnement propice aux bactéries et à la moisissure, qui prolifèrent à une vitesse impressionnante. Et même si cela peut sembler insignifiant, ces bactéries peuvent, à long terme, avoir un impact sur la propreté de la cuisine et même sur notre santé.

La bonne nouvelle, c'est qu'entretenir ce tiroir ne nécessite ni gros efforts ni produits spécifiques. Voici un petit guide simple et rapide. Retirez tous les couverts et, si possible, sortez le séparateur de couverts. Avec un chiffon humide ou une petite brosse, enlevez toutes les miettes et saletés. Vous pouvez aussi utiliser un aspirateur pour plus d'efficacité. Pour un nettoyage en profondeur, un peu de vinaigre blanc permettra d'éliminer les bactéries qui s'accumulent sur la surface.

Avant de remettre les couverts, assurez-vous que le tiroir soit complètement sec. Cela évitera la prolifération des moisissures et des bactéries. Profitez-en pour trier vos couverts, enlever ceux que vous n'utilisez plus ou les redistribuer de manière plus organisée. Pensez à le faire deux fois par mois, et le tour est joué ! Maintenant, prenez l'habitude de bien ranger vos couverts secs, de toujours fermer le tiroir quand vous cuisinez pour éviter les miettes, mais aussi de vous laver les mains avant de prendre des couverts.