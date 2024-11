Ce réglage peu connu sur votre machine à laver va permettre de sécher plus rapidement votre linge en hiver

Avec des températures plus basses et un taux d'humidité élevé, l'air ambiant en hiver rend le séchage du linge très long. Grâce à cette simple astuce, vous allez réduire ce temps de séchage.

On arrive dans la période où sécher son linge devient un véritable défi. Entre le froid et l'humidité ambiante, le linge met souvent bien plus de temps à sécher, même en intérieur. Pourtant, peu de gens le savent, mais votre machine à laver dispose d'un réglage souvent méconnu qui peut accélérer le séchage de vos vêtements.

Ce paramètre, qu'on appelle l'essorage, joue un rôle crucial dans le processus de lavage et de séchage. Mais bien souvent, il est mal utilisé. Un cycle de lavage normal finit toujours pas l'essorage, c'est classique, mais vous pouvez faire une manipulation supplémentaire qui réduira grandement le temps de séchage de votre linge en intérieur.

L'essorage est une étape où le tambour de la machine tourne à très grande vitesse pour extraire un maximum d'eau des vêtements avant de finir le cycle de lavage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus les fibres des tissus sont débarrassées de leur humidité. En activant un essorage rapide, on permet donc au linge de ressortir de la machine moins mouillé, ce qui va grandement faciliter et accélérer le séchage, que ce soit à l'air libre ou dans un sèche-linge. La première chose à faire est donc de choisir la plus grande vitesse d'essorage. Elle varie généralement entre 600 et 1600 tours par minute (tr/min).

Ensuite, quand le cycle de lavage est terminé, un dernier réglage peut faire toute la différence en automne et en hiver. Il suffit simplement de lancer un deuxième essorage, sans lavage au préalable. Vos vêtements ressortiront de la machine à laver beaucoup plus secs, ce qui leur permettra de sécher plus rapidement. Secouez toujours rapidement vos vêtements avant de les suspendre pour les faire sécher afin d'éliminer les plis.

© New Africa - stock.adobe.com

Attention tout de même de prendre en compte la composition de votre linge et de vos vêtements quand vous choisissez l'essorage. Il n'est pas toujours recommandé de choisir le plus élevé, qui pourrait endommager certaines fibres. Si votre machine le permet, choisissez une vitesse d'essorage assez élevée, autour de 1200 à 1400 tr/min pour le linge robuste comme les jeans, les draps ou les serviettes. Ces types de tissus supportent généralement bien les cycles rapides et ressortiront bien moins humides.

Pour les tissus plus délicats comme la laine ou les vêtements en soie, il est préférable d'opter pour un essorage modéré, voire faible , entre 400 et 800 tr/min selon la matière, afin d'éviter d'endommager les fibres. Pour les autres vêtements, ou les charges de linge variées, un compromis à 1000 tr/min peut être judicieux. L'objectif est de trouver la vitesse maximale que vos vêtements peuvent supporter sans être abîmés, tout en évacuant un maximum d'humidité.