Météo : la neige arrive en plaine dans tous ces départements, les températures chutent

Une dégradation arrive sur la France cette semaine. Si la pluie sera abondante, des chutes de neige et un ressenti glacial sont aussi annoncés dans plusieurs départements.

Alors qu'un temps plutôt calme s'était installé en France, une importante dégradation, venant des îles britanniques, va toucher l'Hexagone cette semaine. De fortes pluies et un passage venteux sont prévus pour ce début de semaine. Les cumuls de pluie pourraient dépasser les 40 à 50mm, voire 60 à 70mm localement. Les rafales, quant à elles, connaitront des pointes au-delà des 100km/h. Dès ce mardi 19 novembre, les pluies vont se renforcer sur les plateaux lorrains et les Vosges. Mardi soir, un important épisode venteux est attendu dans le Finistère, les Pays de la Loire mais aussi en Franche-Comté.

Météo-France a placé pour mardi les 2/3 nord du pays en vigilance jaune (jusqu'à la Charente-Maritime à l'ouest et la Haute-Savoie à l'est). La plupart le sont pour risque de vents importants mais cinq départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Maritime, Manche) sont aussi en alerte jaune pour pluie-inondation.

De plus, les températures vont progressivement baisser cette semaine. A partir de mercredi, il fera très froid avec des températures qui deviendront hivernales, 3 degrés en dessous des normales de saison en moyenne. Avec le vent annoncé, le ressenti pourrait être glacial. Les températures ne dépasseront plus les 10 degrés l'après-midi au nord et même les 7 degrés jeudi. En Alsace et en Franche-Comté, elles pourront même tomber en dessous de 0.

© La Chaine météo

La neige sera aussi de la partie à partir de mardi et dès 800 mètres d'altitude, surtout dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord et les versants nord du massif central, selon La Chaine Météo. La Haute-Savoie est d'ailleurs classée en vigilance jaune pour avalanche ce mardi 19 novembre. Au fur et à mesure de la semaine, les chutes de neige se feront de plus en plus en basse altitude : elles pourraient atteindre le niveau des plaines notamment en Lorraine, en Alsace et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Jeudi, Météo-France prévoit de la neige dans plusieurs grandes villes telles qu'Alençon, Auxerre, Chaumont, Belfort, Chalon-sur-Saône et Gap. Toutefois, la neige ne sera pas forcément très tenace au sol. Un redoux devrait être observé dans le week-end, mais la pluie et le vent seraient persistants au nord et dans l'ouest.