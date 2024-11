Cette épice éloigne les araignées de votre maison pour de bon, vous l'avez certainement déjà chez vous

Pour éviter de croiser des araignées cet automne et cet hiver chez vous, voici le remède miracle. Simple à utiliser, vous l'avez déjà certainement dans votre placard de cuisine.

L'automne et l'hiver sont les saisons où les araignées entrent dans les maisons pour chercher un refuge. A cette période, les insectes dont se nourrissent les araignées sont font plus rares dehors. Les araignées cherchent donc à se rapprocher des sources de nourritures, dans nos intérieurs. Elles sont aussi à la recherche d'un abri pour se protéger du froid. Enfin, l'automne est la période de reproduction des araignées. Les mâles partent à la recherche d'une partenaire, ce qui peut expliquer la présence d'araignées chez vous.

Bien qu'essentielles à l'écosystème, les araignées ne sont pas toujours les bienvenues dans nos maisons. On préfèrent souvent les voir dehors que dedans. Si vous cherchez une méthode simple, efficace et naturelle pour les éloigner sans leur faire de mal, la réponse pourrait bien se trouver dans votre cuisine. La cannelle, cette épice chaude et parfumée, possède des propriétés étonnantes pour repousser ces petites bêtes.

L'efficacité de la cannelle repose sur un composant actif appelé cinnamaldéhyde, qui lui confère son odeur caractéristique. Ce parfum, agréable pour nous, est particulièrement incommodant pour les araignées. Ces créatures sensibles aux odeurs préfèrent éviter les endroits où elles perçoivent des fragrances aussi puissantes, ce qui fait de la cannelle un répulsif naturel et non toxique.

© Leoniek - stock.adobe.com

Vous pouvez utiliser la cannelle de différentes façons pour dissuader les araignées de venir élire domicile chez vous en automne et en hiver. L'une des méthodes les plus simples consiste à saupoudrer de la cannelle en poudre dans les zones stratégiques de votre maison, comme : les coins des fenêtres, les seuils de portes et les coins sombres ou encombrés. Répétez l'application tous les quelques jours pour maintenir son efficacité, et ce pendant toute la saison froide.

Si l'idée d'avoir de la poudre de cannelle un peut partout chez vous vous rebute, vous pouvez aussi fabriquer un spray aux huiles essentielles de cannelle. Pour une solution plus pratique et durable, mélangez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de cannelle avec de l'eau dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez les zones où vous avez repéré des araignées ou autour des entrées.

Enfin, en complément, les bougies à la cannelle ou les diffuseurs d'huile essentielle peuvent également créer une barrière olfactive tout en parfumant agréablement votre maison. En utilisant la cannelle, vous pouvez dire adieu aux araignées de manière douce et naturelle. Alors, la prochaine fois que vous apercevez une araignée, n'attrapez pas l'insecticide, mais sortez plutôt cette épice magique !