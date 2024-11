C'est la température idéale pour éviter la condensation et la moisissure - et ce n'est pas celle à laquelle vous pensez

La condensation, en plus de générer de l'humidité dans les logements peut provoquer de gros dégâts sur vos murs, fenêtres et sols. Voici la température à laquelle vous devez chauffer votre logement pour limiter ce problème.

La condensation sur les fenêtres et les murs, c'est le combat de nombreux foyers dès que les températures baissent. Et le problème n'est pas que les gouttelettes d'eau, cela peut être bien plus grave. Cette condensation peut engendrer de nombreux problèmes comme de l'humidité, de la moisissure sur les fenêtres, murs et plafonds, mais aussi des dommages comme le gonflement des rebords de fenêtre et des planchers en bois. Il est donc important de prendre des mesures préventives pour garantir que la condensation soit réduite au minimum et ainsi éviter des frais de réparation.

Pour maîtriser ce phénomène, il est essentiel de comprendre son mécanisme. Lorsque l'air chaud et humide entre en contact avec une surface froide, l'eau contenue dans l'air se condense. Le point clé à retenir est le "point de rosée", c'est-à-dire la température à laquelle l'humidité de l'air se transforme en eau liquide. Si les fenêtres sont plus froides que ce seuil, la condensation est inévitable.

Si vous en avez marre d'essuyer vos fenêtres et vos murs autour tous les matins en ce moment, il va peut être falloir changer votre façon de chauffer votre maison. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la solution ne réside pas uniquement dans une température intérieure élevée.

© malshak_off - stock.adobe.com

Beaucoup de gens augmentent le chauffage pour combattre la condensation, croyant qu'une maison plus chaude dissipera l'humidité. Erreur ! Une température trop élevée augmente la capacité de l'air à retenir l'humidité, exacerbant le problème si la ventilation est insuffisante. À l'inverse, une température trop basse rend les surfaces vitrées plus froides, favorisant encore plus la condensation.

La clé est de maintenir une température intérieure stable entre 18 et 20 °C, une plage confortable pour les occupants et efficace pour limiter la condensation. Cette température garantit que les fenêtres restent au-dessus du point de rosée, tout en évitant de surchauffer l'air ambiant. Pour la salle de bains et la chambres des jeunes enfants, vous pouvez ajouter un ou deux degrés, et dans la cuisine. Au contraire, pour votre chambre, la nuit, vous pouvez régler le thermostat à 17 degrés.

Un autre point est à prendre en compte pour éviter les dégradations dans votre maison, c'est qu'il ne faut jamais laisser la température de votre maison descendre en dessous de 14 degrés. En dessous, les dommages peuvent être conséquents.

Mais il existe d'autres moyens de lutter contre la condensation, l'humidité et la moisissure. Le premier geste à faire pour éviter ou au moins limiter la condensation est d'aérer tous les jours, même quand il fait froid. Il est aussi important aussi d'utiliser une hotte aspirante en cuisine et une VMC dans la salle de bains, ou encore d'installer un déshumidificateur dans les zones particulièrement humides.