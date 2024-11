Beaucoup se trompent, voici comment bien utiliser les chiffres sur les radiateurs pour faire des économies

Peu de gens connaissent la bonne signification des chiffres sur les radiateurs. Pourtant, les utiliser correctement peut faire économiser de l'argent sur la facture de chauffage.

Lorsque le froid arrive, les radiateurs deviennent des alliés indispensables pour maintenir votre logement au chaud. Mais savez-vous réellement à quoi correspondent les chiffres sur vos radiateurs et comment les utiliser pour optimiser vos dépenses énergétiques ? Une mauvaise compréhension de ces réglages peut entraîner un gaspillage d'énergie et une augmentation inutile de vos factures. Voici quelques explications pour mieux comprendre ces chiffres et ajuster votre consommation de manière efficace.

Beaucoup d'entre nous tournent les boutons de leur radiateur lorsque le temps frisquet arrive, sans vraiment savoir ce que représentent ces petits chiffres. Ils ne sont pas seulement là pour faire joli, ils se trouvent sur ce qu'on appelle des vannes thermostatiques de radiateur (TRV) qui sont numérotées de un à cinq, mais contrairement à la croyance populaire, elles ne reflètent pas la température du radiateur lui-même. Elles détectent la température de la pièce, puis ajustent le radiateur pour que la pièce soit aussi chaude que vous le souhaitez.

Les radiateurs équipés de thermostats numérotés ne régulent pas la chaleur comme un simple bouton "plus chaud" ou "plus froid". Ces chiffres, souvent allant de 1 à 5, ne représentent pas une température précise en degrés Celsius, mais plutôt une plage de température ambiante que l'on souhaite atteindre. Voici une correspondance approximative pour vous donner une idée :

* : hors-gel, environ 6 degrés ;

Entre 0 et 1 : 12 degrés ;

1 : environ 15 °C (température minimale, pour des pièces rarement utilisées) ;

2 : 17 degrés (parfait pour le couloir, l'entrée) ;

2/3 : environ 17-19 °C (parfait pour une chambre à coucher).

3 : Environ 18-20 °C (idéal pour les pièces de vie comme le salon).

4 : 22 degrés (pour la salle de bains)

5 : niveau maximum, température supérieure à 22 °C (adaptées à des besoins spécifiques mais très énergivores).

© Proxima Studio - stock.adobe.com

Lorsque vous choisissez un chiffre, le thermostat se charge de maintenir cette température en ajustant automatiquement l'apport de chaleur. Une fois la température atteinte, le radiateur réduit ou arrête son fonctionnement temporairement pour économiser de l'énergie. Ce n'est pas la peine de tourner le robinet pour que le radiateur chauffe, il se rallumera automatiquement dès que la température de la pièce baissera.

Attention de ne pas faire quelques erreurs courantes. Il ne faut pas "forcer" le chauffage. Beaucoup pensent qu'en réglant le thermostat sur 5, la pièce chauffera plus vite. C'est faux. Le réglage influence la température cible, pas la vitesse de chauffe. Une telle pratique ne fait qu'augmenter la consommation une fois la température atteinte.

Il ne faut pas non plus éteindre complètement les radiateurs. En éteignant un radiateur, vous risquez de refroidir excessivement la pièce. Réchauffer un espace glacé consomme plus d'énergie que maintenir une température constante et modérée.

Pensez aussi à adapter la température à chaque pièce. Une salle de bain nécessite plus de chaleur qu'une chambre. Réglez chaque radiateur selon l'usage de la pièce pour éviter de surchauffer inutilement.