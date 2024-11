"J'ai baissé mes impôts de 1000 euros en versant de l'argent sur ce compte en banque"

C'est le dernier moment pour profiter de cette optimisation fiscale.

La fin d'année qui se rapproche n'est pas uniquement synonyme du début du casse-tête pour Noël. Trop peu de Français y pensent, mais c'est aussi -et surtout- le dernier moment pour réduire le montant des impôts qu'il faudra régler en 2025. D'ici quelques semaines, il sera trop tard.

Pour faire baisser la somme à verser au fisc, sans faire de dépenses type don à un organisme, il existe un mécanisme accessible à tous les Français, qu'importe leurs revenus. Celui-ci permet de faire de belles économies puisque, en moyenne, le dispositif permet de diminuer de plusieurs centaines d'euros le montant total des impôts.

En vue de la retraite, beaucoup de Français cherchent divers moyens de mettre de l'argent de côté. Investissement immobilier, comptes épargne, placements financiers… Plusieurs méthodes sont utilisées. L'une d'entre elles est de plus en plus en vogue : le Plan épargne retraite (PER).

Plus de 15 millions de Français en ont un. Il s'agit d'un compte, ouvert à la banque et différent de l'assurance-vie, sur lequel de l'argent peut être versé et qui génère quelques intérêts. Mais l'atout principal ne réside pas ici.

Lorsqu'un versement est effectué sur son PER, une partie de la somme est déductible des impôts. Il peut être défalqué 11, 30, 40 ou 45% du montant, selon votre taux marginal d'imposition (il est indiqué sur votre dernier avis d'impôt). Concrètement, si au cours d'une année je verse 3900 euros sur un PER (le versement moyen en 2021), je pourrai soustraire 429, 1170, 1560 ou 1755 euros du total à payer aux impôts.

Toutefois, n'espérez pas réduire à 0 le montant de votre imposition. Une limite de déduction est fixée à 10% du votre revenu net imposable.

Pour profiter de cette réduction, il ne faut pas tarder à effectuer un versement sur votre PER. En effet, ce sont les sommes versées jusqu'au 31 décembre qui seront déductibles lors de votre prochaine déclaration de revenus au printemps 2025.

Attention également : tout versement sur un PER bloque automatiquement l'argent jusqu'au départ à la retraite. Seuls quelques cas exceptionnels permettent de le sortir avant cette date : achat d'une résidence principale, décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage ou cessation d'activité après une liquidation judiciaire.