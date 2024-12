C'est la bonne fréquence pour nettoyer les parois de douche - et c'est bien plus souvent qu'on le pense

Pour conserver des parois de douche éclatantes et en bon état, retenez cette règle d'or : il faut un entretien régulier. Mais tous les combien de jours ?

Les parois de douche sont des surfaces redoutablement exposées aux taches et aux dépôts. Calcaire, résidus de savon et de shampoing, moisissures : ces ennemis insidieux peuvent ternir leur éclat bien plus rapidement qu'on ne le pense. La grande question reste alors : à quelle fréquence faut-il réellement nettoyer les parois de douche pour qu'elles restent impeccables ?

S'il est conseillé de nettoyer sa douche à fond une fois par semaine, si vous voulez éviter de voir apparaître des traces et de la moisissure sur les parois et murs, il va falloir les astiquer beaucoup plus souvent que ce que vous imaginez. Mais pas d'inquiétude, on ne parle pas ici d'un grand nettoyage où il faut frotter, mais plutôt d'un petit geste à adopter quotidiennement.

Pour conserver des parois propres et sans traces, un nettoyage express quotidien est incontournable. Bien qu'un nettoyage en profondeur ne soit pas nécessaire chaque jour, une attention rapide après chaque douche fait toute la différence. Munissez-vous d'une raclette pour retirer l'excès d'eau sur les parois et éviter que le calcaire et les résidus de savon ne s'y déposent. Cette étape, qui ne prend que quelques secondes, empêche également la prolifération de moisissures dues à l'humidité stagnante. En plus de la raclette, un simple chiffon microfibre peut être utilisé pour éliminer d'éventuelles gouttelettes laissées sur la surface. Ce geste réduit l'accumulation de taches difficiles à enlever et garantit une brillance durable.

Même si un entretien quotidien permet de limiter l'encrassement, il est crucial de nettoyer en profondeur les parois de douche au moins une fois par semaine. Ce nettoyage vise à éliminer les résidus invisibles, comme les dépôts minéraux incrustés ou les films graisseux laissés par les produits de soin.

© o_lypa - stock.adobe.com

Pour cela, utilisez un mélange de vinaigre blanc et d'eau tiède, reconnu pour ses propriétés détartrantes et désinfectantes. Pulvérisez la solution sur les parois, laissez agir quelques minutes, puis frottez doucement avec une éponge non abrasive. Enfin, rincez abondamment à l'eau claire et séchez avec une raclette ou un chiffon propre. Grâce au petit nettoyage quotidien, cet entretien hebdomadaire sera simplifiié. Fini les sessions de nettoyage intensives et fastidieuses. Il est bien plus simple de retirer des dépôts récents que de venir à bout d'une couche incrustée de calcaire ou de savon solidifié.

Si vos parois n'ont pas été nettoyées depuis un moment, ne paniquez pas. Pour une remise à neuf, vous pouvez utiliser des produits spécifiques pour le détartrage et la désinfection, disponibles dans le commerce, ou opter pour une solution maison à base de bicarbonate de soude et de vinaigre. Laissez agir ces produits un peu plus longtemps et frottez avec une brosse douce ou une éponge. Une fois les parois restaurées, adoptez immédiatement la routine quotidienne et hebdomadaire pour éviter de nouveaux problèmes.