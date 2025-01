Cette astuce fait un carton dans les pays froids - comment bien se chauffer l'hiver pour moins de 2 euros

Voici comment du simple papier bulle peut vous faire faire des économies de chauffage.

En hiver, réduire les coûts de chauffage tout en maintenant un intérieur confortable est un véritable défi. Et l'heure d'éteindre ses radiateurs est encore loin. En attendant la fin de l'hiver, nous sommes partis à la recherche d'astuces pour rester bien au chaud chez soi, sans dépenser une fortune en chauffage. Et si nous nous inspirions des pays nordiques, là où il fait encore plus froid que chez nous ?

Il existe bien sûr de nombreux petits gestes que vous pouvez adopter au quotidien pour améliorer le confort thermique de votre habitation tout en économisant sur le chauffage. Par exemple, pensez à fermer vos volets dès que la nuit tombe, investissez dans des rideaux épais, désencombrez l'espace devant les radiateurs... Mais saviez-vous qu'une simple feuille de papier bulle peut faire une grande différence ?

© junghc1 - stock.adobe.com

Cet accessoire souvent utilisé pour protéger les objets fragiles peut aussi devenir un allié précieux contre les pertes de chaleur. Il suffit d'appliquer une méthode, bien connue dans les pays nordiques, et d'un peu de matériel. Les fenêtres, en particulier celles qui ne sont pas à double vitrage, sont des zones de déperdition thermique importantes. Une grande partie de la chaleur intérieure s'échappe par ces surfaces, ce qui pousse votre système de chauffage à travailler davantage pour maintenir une température agréable.

Le papier bulle agit comme une barrière thermique grâce à ses petites poches d'air. Ces bulles emprisonnent l'air et créent une couche isolante, réduisant ainsi les pertes de chaleur. C'est un principe similaire à celui des fenêtres à double vitrage, mais à moindre coût. De plus, cette astuce est rapide, facile à mettre en œuvre et peut être retirée sans abîmer vos vitres.

Pour cette technique vous aurez seulement besoin de papier bulle (que vous pouvez récupérer par exemple dans des cartons de livraison), une paire de ciseau, un chiffon propre et un flacon vaporisateur avec de l'eau. A noter, plus les bulles seront grosses, plus cela sera efficace. Cela ne vous prendra que quelques minutes par fenêtre.

Pour appliquer votre papier bulle, commencez par nettoyer soigneusement la surface vitrée avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les résidus. Une surface propre assure une meilleure adhérence. Utilisez le pulvérisateur pour vaporiser une fine couche d'eau sur la vitre. Cette humidité servira de "colle" naturelle pour maintenir le papier bulle en place. Découpez le papier bulle à la taille de la fenêtre, côté bulles face à la vitre. Appliquez-le sur la surface humide en appuyant légèrement pour faire adhérer le matériau.

Si des bulles d'air se forment ou si le papier bulle se décolle, retirez-le délicatement, humidifiez davantage et réappliquez-le. Une fois installé, le papier bulle reste en place grâce à la tension de l'eau, sans nécessiter d'adhésif supplémentaire.