C'est le pire endroit de la machine à laver, pourtant, le nettoyer ne prend qu'une minute

Votre machine lave vos vêtements toutes les semaines. Pourtant, elle n'est pas si propre que vous le pensez... Surtout à cet endroit précis.

Si la machine à laver sert à laver vos vêtements, cela ne signifie pas que votre appareil est propre. Au contraire, certains endroits peuvent être de véritables nids à bactéries, et peu de gens pensent à les nettoyer. Pourtant, les fabricants d'appareils électroménagers sont formels, si vous voulez que votre linge ressorte bien propre et sans odeur, mais aussi si vous voulez allonger la durée de vie de votre lave-linge, il faut passer par la case entretien.

Beaucoup pensent que seul l'entretien du filtre est nécessaire. C'est une idée reçue. Ying Cai, responsable produit et marketing GEM chez TCL nous explique que pour qu'un lave-linge soit efficace, il faut penser à nettoyer après chaque lavage le joint du tambour. Il "accumule humidité, saletés et bactéries" nous précise-t-elle. Pour l'entretien, rien de compliqué, "un coup de chiffon après chaque lavage" nous conseille l'experte, cela "permet d'éviter moisissures et mauvaises odeurs". Mais un autre endroit est bien pire.

© dewessa - stock.adobe.com

La zone qui est certainement la plus sale du lave-linge et que personne ne nettoie, c'est le bac à lessive. Un véritable "nid à résidus et moisissures" nous confirme Ying Cai. Pourtant, il faut moins d'une minute pour le nettoyer, "un simple rinçage régulier suffit à éviter les mauvaises odeurs et les dépôts de lessive" nous confie l'experte. En cas de grosses saletés, si vous ne l'avez jamais nettoyé, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc et une vieille brosse à dents pour aller dans les recoins.

Pour nettoyer le tiroir à lessive, il faut absolument l'enlever, sinon vous n'arriverez pas à atteindre toutes les saletés et moisissures.. Ce n'est pas la peine de forcer si le tiroir ne vient pas. La plupart des machines à laver sont équipées d'un petit bouton qui vous permettra de le retirer facilement. Il est généralement situé dans le bac à lessive. Ainsi vous pouvez nettoyer facilement le tiroir. Pensez aussi à frotter à l'intérieur, derrière le tiroir avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc.

Ying Cai nous donne encore quelques conseils pour l'entretien de votre appareil :