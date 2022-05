Sécheresse en France 2022 : départements en alerte, restrictions d'eau et gestes à adopter

SECHERESSE. L'été n'est pas encore là que des départements sont déjà en alerte sécheresse. Les averses orageuses prévues cette fin de semaine vont-elles suffire pour améliorer la situation ? Quels départements sont alerte et sont concernés par des restrictions d'eau ? Carte, restrictions, gestes à adopter. On vous dit tout.

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 15h02] Etes-vous concerné par la sécheresse en France et allez-vous devoir faire attention à votre consommation d'eau dans les jours à venir ? C'est la question que beaucoup se posent ces derniers jours. Avec le premier pic de chaleur de la saison, le niveau des nappes phréatiques s'abaisse, et les autorités s'inquiète d'une possible sécheresse dans de nombreuses régions françaises.

Si les fortes chaleurs n'ont rien d'exceptionnel, elles arrivent au mauvais moment, après plusieurs jours de températures supérieures aux normales de saison selon Météo France. Les sols sont déjà bien secs et ce pic de chaleur ne va pas arranger la situation. Si des pluies sont prévues ces prochains jours, cela ne devrait malheureusement pas permettre de renverser la tendance. Pour faire face à cette situation, 15 départements sont déjà en vigilance avec des mesures concrètes mises pour les agriculteurs et les entreprises. Les particuliers ne sont pas en reste et doivent aussi suivre quelques consignes. Voici toutes les premières infos sur cette sécheresse 2022.

Quels départements sont en vigilance sécheresse 2022 ? La liste

A la date du 12 mai 2022, 15 départements sont en alerte et sont concernés par un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau et 4 départements sont en vigilance. Attention, seules certaines zones peuvent être concernées par ces arrêtés préfectoraux et tous n'ont pas la même portée. Si certaines zones sont en vigilance (soit le niveau 1), d'autres ont été placées en alerte (niveau 2), en alerte renforcée (niveau 3) voire même en crise (niveau 4).

Ain

Alpes de Haute Provence

Bouches du Rhône

Charente

Charente-Maritime

Deux Sèvres

Drôme

Ille et Vilaine

Indre

Loire-Atlantique

Loiret

Mayenne

Morbihan

Vaucluse

Vendée

Vienne

Quelle est la carte de la sécheresse en France ?

Propluvia est l'institut du ministère de la Transition écologique chargé de la surveillance du niveau de l'eau et la plateforme internet qui permet de consulter en direct les arrêtés de restriction d'eau. Le site comprend une carte évolutive permettant de consulter les zones touchées par ces arrêtés préfectoraux.

Météo France a également publié une carte indiquant les niveaux de précipitations en France.

#Sécheresse



La France connaît cette semaine un épisode de #chaleur remarquable, à cette période de lannée.

Fortes chaleurs sur des sols déjà secs à très secs sur nombreuses régions après début dannée marqué par manque de pluie.



Point complet : https://t.co/dR9ppIY1Mr pic.twitter.com/0YmwUKWnE3 — Météo-France (@meteofrance) May 11, 2022

Quels sont les différents niveaux d'alerte sécheresse ? Quelles sont les restrictions ?

Il existe quatre grands niveaux de vigilance sécheresse et toutes ont pour conséquences la mise en place de mesures spécifiques.

Vigilance sécheresse (niveau 1) : information et incitation des particuliers et professionnels à faire des économies d'eau.

Alerte (niveau 2) : mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs ou encore de laver sa voiture. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine).

Alerte renforcée (niveau 3) : limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Pour les agriculteurs, réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

Crise (niveau 4) : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés. Ils concernent des secteurs comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité.

Quels sont les petits gestes qui peuvent aider à limiter la sécheresse ?

Les particuliers ont un rôle à jouer pour limiter la sécheresse, notamment par le biais de petits gestes du quotidien résumés par le site du ministère de la Transition écologique :