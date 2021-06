Bon plan tondeuse à gazon : la tondeuse filaire Black&Decker à -31% !

BON PLAN TONDEUSE À GAZON. Amazon propose actuellement une petite réduction sur une tondeuse à gazon de marque Black&Decker, disponible pour seulement 54 euros.

L'été arrive et les soirées en extérieur également ! Pour pouvoir tondre facilement votre jardin, Amazon propose actuellement une promotion de -31% sur la tondeuse à gazon Black&Decker de 32 cm. Habituellement disponible pour 78 euros, ce produit vous est proposé à seulement 54 euros pour une durée limitée.

BLACK & DECKER Tondeuse 32cm - 1000W BEMW351 Amazon 78,00 € 54,19 € Voir

Cdiscount 108,39 € 67,74 € Voir

Fnac 72,77 € Voir

Darty 79,68 € Voir

Une tondeuse à gazon de marque en promotion

Black&Decker est une marque reconnue pour ses outils de jardinage et de bricolage. Leur tondeuse filaire 32 cm dispose d'une puissance de 1000 W pour couper efficacement l'ensemble de votre jardin. Cette référence sera particulièrement idéale pour les superficies allant jusqu'à 300 m² avec ses options de démarrage immédiat, ces 3 hauteurs de coupe ajustables, et son bac de ramassage de 35 L facile à retirer. Sa technologie baptisée E-Drive vous garantit quant à elle un couple élevé et constant pour pouvoir tondre facilement toutes les herbes de votre jardin, même les plus hautes. Un produit de référence donc, actuellement disponible à petit prix pendant une courte période.