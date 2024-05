Une astuce simple empêche la pelouse de jaunir, seuls les bons jardiniers l'utilisent

Un mauvais arrosage n'est pas le seul responsable des taches jaunes sur la pelouse. Des jardiniers partagent leurs conseils pour éviter ce problème.

Une pelouse touffue et bien verte, c'est le rêve de beaucoup de jardiniers à l'approche de l'été pour profiter au mieux de leur jardin pendant la saison estivale. Mais maintenir un gazon verdoyant et luxuriant peut s'avérer être un défi, surtout pendant les mois les plus chauds. Le jaunissement de la pelouse est un problème courant que de nombreux jardiniers rencontrent. Un arrosage régulier est recommandé mais l'arrosage n'est pas la seule raison d'une pelouse qui jaunit.

Si elle devient vert pâle ou jaune au lieu de vert foncé, votre pelouse manque certainement de nutriments tels que le fer et l'azote. Ces taches jaunes peuvent être difficiles à réparer, mais il existe une solution pour que votre pelouse reste belle et saine tout au long de l'année en adaptant l'arrosage et en lui apportant les nutriments nécessaires.

© Влад Варшавский - stock.adobe.com

Pour un bon arrosage, voici quelques conseils. Le premier est sans doute le plus précieux mais aussi sans doute le moins connu. Plutôt que d'arroser légèrement tous les jours, il est recommandé d'arroser profondément une ou deux fois par semaine. Cela encourage les racines à pousser plus profondément dans le sol, les rendant plus résistantes à la sécheresse.

Arrosez de préférence tôt le matin, entre 6h et 10h. Cela permet à l'eau de pénétrer dans le sol avant que la chaleur de la journée ne provoque l'évaporation. Il réduit également le risque de maladies fongiques qui peuvent se développer lorsque le gazon reste humide pendant la nuit. Vous pouvez aussi utiliser des arroseurs automatiques ou des systèmes de goutte-à-goutte. Ils assurent une distribution uniforme de l'eau, minimisant le gaspillage et garantissant que toute la pelouse reçoit une quantité suffisante d'eau.

Le conseil ultime des jardiniers expérimentés consiste tout de même à apporter à votre pelouse un engrais spécial gazon riche en azote et en fer, à libération lente. Vous en trouverez facilement dans les magasins de jardinage. L'engrais va aider à une croissance uniforme de l'herbe, ne brûlera pas la pelouse et les plantes environnantes et durera plus longtemps. Cela va nettement améliorer les conditions du sol, ce qui en fait un meilleur endroit pour la croissance de l'herbe... et donc pour que votre pelouse soit bien verte.