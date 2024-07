Cette plante est très toxique, et pourtant, elle peut être vraiment utile au jardin

Attention, toutes les parties de cette plante ne sont pas comestibles. Elle peut être très toxique, mais aussi très utile pour votre jardin.

La rhubarbe, souvent appréciée pour ses tiges acidulées utilisées dans les desserts et confitures, cache une facette moins connue et plus dangereuse. En effet, cette plante est extrêmement toxique, notamment ses feuilles, qui contiennent des substances potentiellement mortelles.

Les feuilles de rhubarbe renferment de l'acide oxalique et des glycosides d'anthraquinone, des composés chimiques qui peuvent provoquer de graves intoxications s'ils sont ingérés en grande quantité. L'acide oxalique peut causer des symptômes tels que des douleurs abdominales, des difficultés respiratoires, et dans les cas extrêmes, une insuffisance rénale. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais consommer les feuilles de rhubarbe, bien que les tiges soient sans danger après cuisson.

Pourtant, malgré ce danger, la rhubarbe peut se révéler être un atout précieux pour le jardinier averti. Voici quelques-unes des façons dont cette plante peut être utilisée au jardin. Les feuilles de rhubarbe peuvent être transformées en un puissant insecticide naturel. Pour cela, faites bouillir environ 1 kg de feuilles de rhubarbe dans 5 litres d'eau pendant 30 minutes. Laissez refroidir, puis filtrez le mélange et ajoutez une cuillère à soupe de savon liquide. Vaporisez cette solution sur les plantes infestées par les pucerons et autres insectes nuisibles.

© Eric - stock.adobe.com

Les grandes feuilles de rhubarbe, une fois coupées et posées sur le sol, agissent comme un paillis naturel. Elles empêchent la croissance des mauvaises herbes en bloquant la lumière du soleil, tout en aidant à retenir l'humidité du sol. Mais ce n'est pas tout. Après avoir utilisé les tiges de la rhubarbe pour la cuisine, les feuilles peuvent être ajoutées au compost. Bien que toxiques lorsqu'elles sont fraîches, les substances dangereuses se dégradent au cours du processus de compostage, enrichissant le compost en matière organique sans risque pour les futures cultures.

Soyez prudent quand vous manipulez les feuilles. Portez des gants lorsque vous les cueillez ou les utilisez pour préparer des solutions insecticides. Évitez également de laisser des morceaux de feuilles de rhubarbe accessibles aux enfants et aux animaux domestiques, qui pourraient être tentés de les mâcher.