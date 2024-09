Les jardiniers le recommandent : il faut faire ces gestes dès maintenant pour avoir un beau jardin l'été prochain

C'est maintenant ! Voici les gestes essentiels à réaliser dans votre jardin dès septembre pour le préparer avant l'hiver selon un jardinier.

Même si la douceur des températures peut inciter à profiter encore un peu de nos jardins, le début de l'automne est le moment idéal pour commencer à le préparer pour l'hiver et s'assurer d'un beau jardin l'été prochain assure Yann Lepape, un expert en jardinage chez Travaux.com.

Si cela peut sembler prématurer pour certains, l'expert est formel, "des transformations subtiles se produisent déjà sous la surface. La nature se prépare déjà à la fin de l'été" explique Yann Lepape. Il conseille aux propriétaires de jardins de "ne pas tarder à préparer leurs extérieurs pour l'hiver. Cela permet de mieux protéger les jardins, de préserver leur vitalité durant la saison froide et de les réveiller en pleine forme au printemps." De plus, cela permet de profiter des températures clémentes pour "accomplir certaines tâches qui seront bien plus difficiles une fois le froid installé, comme l'entretien des clôtures ou des abris" poursuit-il.

Parmi les travaux à effectuer dans votre jardin dès maintenant :

La taille des haies : commencez par enlever les fleurs fanées et taillez les arbustes à floraison estivale impérativement avant l'arrivée des premières gelées, souvent dès octobre. Les jardiniers recommandent de ne jamais retirer plus de 25 % du feuillage.

© SHERBAK.PHOTO - 123RF

Protéger vos plantes : certaines plantes doivent être protégées contre le gel. C'est le cas des jeunes semis, des plantes vivaces sensibles et des espèces semi-rustiques qui demandent une attention particulière dès le mois d'octobre.

Ranger les meubles de jardin pour permettre à la pelouse de mieux bénéficier de la lumière et de l'humidité.

Préparer la pelouse. Si votre gazon vous paraît irrégulier, vous pouvez le scarifier et le réensemencer dès septembre.

Contrairement aux idées reçues, vous pouvez appliquer des engrais spécifiques pendant l'hiver pour nourrir le gazon, même en période de gel. Un autre conseil : évitez de tondre si la température descend en dessous de 10°C et maintenez une hauteur d'environ 5 cm pour protéger les racines et prévenir les moisissures.

Souvent oubliés, les abris de jardin doivent eux aussi être protégés des intempéries de l'hiver (le gel, la pluie ou la neige). Il faut absolument traiter le bois avant l'hiver pour garantir sa longévité, ainsi que celle des objets qu'il abrite. Septembre est le moment idéal pour appliquer le traitement, les températures sont encore douces et le produit séchera plus vite.