C'est à cette heure précise qu'il faut tondre en automne - les jardiniers ont partagé leur secret

En automne, il est important de ne pas tondre sa pelouse à n'importe quel moment de la journée. Les jardiniers recommandent une heure précise.

L'entretien de la pelouse en automne est extrêmement important, surtout lorsque l'on cherche à la garder en bonne santé toute l'année. A cette période de l'année, tondre la pelouse demande plus d'attention qu'en été. Les températures baissent, l'humidité augmente, et les jours raccourcissent, modifiant ainsi les besoins de votre gazon.

L'une des questions que se posent de nombreux jardiniers est de savoir quel est le meilleur moment de la journée pour tondre sa pelouse en automne. Les experts sont unanimes : tondre à certains moments peut aider à préserver la santé de votre pelouse, tandis que d'autres moments peuvent l'endommager.

Il y a deux moments à éviter absolument. Au lever du jour, l'herbe est souvent recouverte de rosée. Cette humidité naturelle, qui reste sur les brins d'herbe, rend la tonte difficile et inefficace. En effet, l'herbe mouillée a tendance à coller à la tondeuse, ce qui peut provoquer un blocage de la lame, voire l'endommager à long terme. De plus, une coupe sur de l'herbe humide peut entraîner une tonte irrégulière et favoriser le développement de maladies fongiques, car l'humidité accumulée crée un environnement propice à la prolifération de champignons.

© 123RF - encierro

Tondre en fin de journée, après 17h ou 18h, peut sembler tentant, surtout si vous manquez de temps en journée. Toutefois, cette pratique est déconseillée en automne. En effet, à mesure que le soleil décline, l'humidité commence à se réinstaller sur la pelouse. Les brins d'herbe, fraîchement coupés, sont plus vulnérables aux maladies si la rosée s'installe trop tôt, car ils n'ont pas eu le temps de cicatriser correctement.

Le moment parfait est du milieu à la fin de l'après-midi, entre 15h et 17h. À cette période, l'humidité du matin a complètement disparu et la température est suffisamment clémente pour que la tonte soit réalisée dans de bonnes conditions. Le gazon a également eu le temps de se redresser après avoir accumulé l'humidité de la nuit.

Tondre en début d'après-midi peut être une bonne option également, à condition que la pelouse soit sèche. En automne, les températures en milieu de journée sont souvent douces, permettant une bonne évaporation de l'humidité matinale. C'est un moment idéal pour tondre car l'herbe est à la fois souple et bien redressée, ce qui favorise une coupe nette et uniforme.

Un autre conseil : il est important d'éviter les journées où les températures sont trop basses ou trop humides. Si vous avez eu de la pluie récemment, attendez que le sol soit bien drainé avant de tondre, pour éviter de compacter le sol et d'abîmer les racines du gazon.