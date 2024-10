Il faut le faire dès maintenant - ce geste essentiel en automne évite à votre pelouse de jaunir et pourrir

Si vous voulez éviter de retrouver une pelouse toute jaunie et toute pourrie au printemps, voici le geste indispensable à faire en automne.

L'automne est une saison charnière pour le jardin. Les températures plus fraîches et les pluies fréquentes annoncent une période de transition avant l'hiver, et de nombreux propriétaires décident de laisser leur jardin se reposer quelques mois. Mais il est important d'effectuer quelques travaux de jardinage et de préparer les espaces extérieurs pour les mois d'hiver à venir. Il faut par exemple ranger le mobilier de jardin ou le protéger, débroussailler, enlever les fleurs mortes, faire une dernière tonte, etc. Mais une autre tâche est aussi très importantes.

En automne, les arbres se défont de leurs feuilles devenues jaunes, oranges et rouges. Si ce phénomène naturel ravit les yeux, il représente un danger pour votre pelouse si ces feuilles ne sont pas rapidement retirées. En effet, une accumulation de feuilles mortes forme une couche épaisse et dense qui bloque la lumière et l'air indispensables à la survie de l'herbe. Cela empêche le gazon de respirer et de profiter des rayons du soleil, essentiels à sa photosynthèse. Pire encore, cette couverture humide retient l'humidité, créant un environnement propice au développement de moisissures et de champignons.

Parmi les travaux essentiels en automne pour les jardiniers, le ramassage des feuilles mortes est crucial. Cette tâche est souvent perçue comme longue et fastidieuse, et beaucoup décident de laisser les feuilles au sol pour profiter d'un joli tapis coloré. Pourtant, ne pas le faire est une très mauvaise idée, ce geste est indispensable pour préserver la santé du gazon et éviter que l'herbe ne devienne jaune et ne pourrisse.

Si les feuilles mortes restent en place trop longtemps, l'herbe, privée d'oxygène et de lumière, commence à jaunir, puis à pourrir. C'est ainsi que l'on se retrouve, au printemps, avec des zones dégarnies ou malades dans son jardin, nécessitant des réparations qui auraient pu être évitées par un simple ramassage. Alors il est temps de se mettre au travail !

© 123RF - encierro

Le ramassage des feuilles peut se faire manuellement avec un râteau ou à l'aide d'un souffleur, selon la taille du jardin. Vous pouvez en faire des tas. Les feuilles ramassées ne sont d'ailleurs pas à jeter. Elles peuvent être utilisées pour fabriquer du compost, excellent fertilisant naturel, ou comme paillis pour protéger les plantes sensibles du froid hivernal. Ainsi, ce geste simple, mais indispensable, permet non seulement de maintenir une pelouse en bonne santé, mais aussi de recycler les ressources naturelles du jardin.

Pour faciliter le travail, ramassez les feuilles peu à peu et souvent, au fur et à mesure qu'elles tombent, plutôt que d'attendre que l'arbre entier se dégarnisse, ce qui peut prendre beaucoup plus de temps. Faites aussi attention quand vous déplacerez les tas de feuille, soyez prévenant envers les hérissons qui peuvent s'y cacher.