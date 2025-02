Cet ingrédient de cuisine est un engrais efficace, il vous garantit une récolte de fraises abondante

L'utilisation de cet ingrédient de cuisine dans l'arrosage des fraisiers est une astuce simple, économique et écologique pour obtenir une énorme récolte et des fraises bien sucrées.

C'est le moment de planter les fraisiers ! En effet, si certains préconisent de planter les fraisiers à racines nues en automne, il existe deux périodes pendant lesquelles il est conseillé de planter ces délicieux fruits : entre septembre et novembre, puis entre février et avril. Pour les fraisiers en godet, vous pouvez le faire entre septembre et mai, tout en veillant à éviter la période très froide pour leur installation.

Les fraises sont parmi les fruits les plus appréciés des jardiniers amateurs. Leur goût sucré, leur parfum gourmand et leur texture juteuse en font un incontournable des potagers. Pourtant, obtenir une récolte abondante et de qualité n'est pas toujours une tâche aisée, et de nombreux jardiniers se plaignent de récoltes insuffisantes de fraises.

© Oli_of_the_valley - stock.adobe.com

Et c'est normal ! Les fraisiers, pour produire des fruits sucrés, nécessitent des nutriments riches pour leur croissance. Parfois, il faut donc aussi leur apporter un coup de pouce avec un engrais, comme on le ferait pour vos plantes d'intérieur. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'investir dans un engrais coûteux. Vous avez certainement déjà les ingrédients qu'il faut dans votre cuisine pour faire votre propre engrais maison. L'ingrédient secret pour booster la croissance, la productivité et le goût de vos fraises est tout simplement la levure. Et une seule cuillère est nécessaire.

Voici comment préparer votre engrais maison et comment bien l'utiliser pour obtenir une récolte abondante de fraises. Dans un saladier, mélangez une cuillère à café de levure sèche et un litre d'eau tiède. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe de sucre à votre mélange. Laissez reposer le tout à température ambiante pendant un jour, puis diluez la préparation obtenue : 1 litre d'engrais pour 5 litres d'eau. Ensuite, arrosez délicatement chaque plant avec un demi-litre de ce mélange, en évitant de trop mouiller les feuilles. Appliquez cette solution une fois toutes les deux semaines pendant la période de croissance.

En plus d'améliorer la structure du sol, la levure apporte des vitamines et des enzymes qui stimulent le métabolisme des plantes. Le sucre, quant à lui, sert de source d'énergie pour les micro-organismes bénéfiques, optimisant ainsi la disponibilité des nutriments essentiels comme le potassium et le magnésium. Résultat : des fraises plus nombreuses, plus grosses, plus sucrées et plus savoureuses.

Si cette solution est un excellent fertilisant naturel, il est toutefois essentiel de l'utiliser avec modération. Une trop grande quantité pourrait déséquilibrer la microflore du sol. Il est donc conseillé de respecter les dosages et de toujours tester la solution sur une petite partie du plant avant une application généralisée.