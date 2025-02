Carrefour arrête cette activité, cela va jouer sur les prix et décevoir certains clients

Carrefour va arrêter l'un de ses services, apprécié de certains clients. Cette décision pourrait aussi impacter les prix.

Carrefour ne cesse de s'étendre : ces derniers mois, le groupe a racheté des magasins Casino, mais aussi des Cora. Il prévoit également d'ouvrir 150 points de vente dans les gares françaises sur les cinq prochaines années. Le PDG de l'enseigne, Alexandre Bompard, a pris la parole sur son compte LinkedIn en ce début février pour faire part de la prochaine démarche du groupe. Une initiative qui est mise en place plus tôt que prévu.

Elle entrera, en effet, en vigueur le 31 mars 2025, alors qu'elle avait été annoncée pour début 2026. "Cette accélération du calendrier a été rendue possible par une politique volontariste pour transformer et tester de nouveaux modes de communication à destination de nos clients", a expliqué Alexandre Bompard.

Carrefour a décidé de ne plus distribuer de catalogues dans les boîtes aux lettres. Le précieux prospectus reçu chaque mois par les clients, avec son lot de bonnes affaires, avait dans un premier temps vu sa taille réduite, passant de 70 à 16 pages. Pour certains supermarchés, il n'était déjà plus plus distribué. Fin mars, il s'agira d'un arrêt total.

Cette décision pourrait décevoir les adeptes qui aimaient repérer les promotions dans leur magazine avant de faire leurs courses. Pas de panique néanmoins : les catalogues seront toujours disponibles en version digitale sur le site et l'application Carrefour, ainsi qu'en papier à l'entrée des magasins. Il est même possible de les consulter via WhatsApp ou par mail. "Les plus promovores ont vite migré sur Internet. Parmi les seniors, une bonne moitié n'est pas réfractaire au web, et opte au moins pour une communication par mail. D'autres se satisfont du catalogue à disposition en magasin", a ajouté Frédéric Preslot, directeur marketing opérationnel de Carrefour France, auprès du Parisien.

En 2022, cette production de prospectus représentait 75 000 tonnes de papier contre 15 000 tonnes en 2024, un chiffre qui est donc encore amené à baisser. Cette initiative va permettre de réduire les coûts et cela pourrait aussi avoir une répercussion sur les prix en magasin, comme l'assure le PDG du groupe dans un communiqué : "Moins de catalogue papier, c'est évidemment moins de gaspillage, mais c'est aussi de nouvelles économies de coûts que nous pourrons réinvestir dans les prix proposés à nos clients". Le papier peut, en effet, coûter à un hypermarché moyen entre 500 000 et 600 000 euros par an.

Dans son dernier rapport d'évaluation "Oui Pub", l'Agence de la transition écologique (Ademe) révèle que le tonnage de papier annuel utilisé pour la pub a chuté en France : 400 000 tonnes en 2023 contre 900 000 quatre ans auparavant. De plus, en moyenne, 25% des Français ont adopté l'autocollant "Stop Pub" sur leur boite aux lettres.