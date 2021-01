Soldes purificateur d'air Dyson : prix réduit sur le Pure Hot Cool HP04

Les purificateurs d'air Dyson sont rarement proposés en promotion. C'est d'autant plus l'occasion d'en profiter avec une offre canon durant les soldes qui voit le modèle combiné purificateur d'air et ventilateur Pure Hot Cool HP04 passer sous la barre des 600 euros.

Leur design autant que les caractéristiques, performances et fonctionnalités ont fait des purificateurs d'air et ventilateurs Dyson des références sur le marché. Ils séduisent par leur capacité à s'intégrer facilement dans un intérieur moderne tout en affichant d'excellentes qualités. Problème, le prix est encore souvent élevé sur ce type de produits. Les promotions sont donc à guetter de près. Cela tombe bien, la rédaction a repéré pour vous une offre en cours sur un modèle combinant comme de coutume purificateur d'air et ventilateur, le Dyson Pure Hot Cool P04. L'offre le voit passer exceptionnellement sous les 600 euros alors qu'il est régulièrement affiché à 650 voire au-dessus des 700 euros ! Rendez-vous sur le site de la Fnac à l'occasion de ces soldes d'hiver 2021 pour profiter de cette offre.

Purificateur d'air Dyson HP04 pure hot+cool white Boulanger 649,00 € 579,00 € Voir

Fnac 648,00 € 598,99 € Voir

Darty 649,00 € 599,99 € Voir

Cdiscount 998,00 € 919,99 € Voir

Le Pure Hot Cool P04 propose de nombreux modes, faciles à utiliser. Connecté, il permet de régler la température prévue souhaitée directement sur son smartphone. Oui, car à la purification de l'air, le modèle Dyson peut aussi servir de climatiseur ou de chauffage d'appoint en restituant un air purifié et chauffé ! Peu bruyant, il promet d'éliminer 99,95% des particules fines de plus de 0,1 micron grâce à un double filtre à charbon actif et HEPA. De quoi éliminer odeurs et particules d'un coup ! Il n'y a plus qu'à trouver un peu de place dans votre intérieur : le Dyson Pure Hot Cool P04 mesure 76cm de haut pour un poids de 5 kg.