Bon plan aspirateur sans fil : 150 euros en moins sur un aspirateur Rowenta

BON PLAN ASPIRATEUR SANS FIL. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un nouvel aspirateur pour faire un peu de nettoyage dans votre foyer, Amazon propose actuellement une belle promotion sur le Rowenta Air Force 360 ce qui le rend disponible pour moins de 200 euros.

Si l'on pense souvent à Amazon pour ses réductions sur des produits high tech comme des smartphones ou des tablettes, le géant du e-commerce propose également toutes sortes d'appareils électroménager et du quotidien. C'est notamment le cas sur les aspirateurs sans fil de diverses marques. Amazon propose également assez régulièrement des promotions intéressantes sur les différents produits qui constituent son catalogue. L'occasion parfaite pour s'équiper avec un aspirateur sans fil de qualité à moindre coût ! C'est le cas en ce moment avec une belle réduction de prix sur le Rowenta Air Force 360.

150 euros d'économies sur l'aspirateur multifonction

Rowenta est une marque allemande spécialisée dans la production de produits électroménagers. Qu'il s'agisse de fer à repasser, de ventilateur ou d'aspirateur, le constructeur s'évertue à proposer différentes références à des prix variables afin d'être disponible au plus grand nombre. En 2018, la marque était même élue n°1 des aspirateurs en France selon un panel de ventes externes. Si vous souhaitez vous aussi faire l'acquisition d'un aspirateur sans fil de la marque, sachez qu'Amazon propose une belle promotion sur le Rowetan Air Force 360. Habituellement disponible pour 329,99 euros, l'aspirateur est actuellement vendu à seulement 179,99 euros soit une remise de 150 euros.

Cet aspirateur puissant et polyvalent dispose notamment d'une autonomie de 30 minutes en moyenne. Il est notamment livré avec plusieurs brosses afin de pouvoir s'adapter à tout type de surface (carrelage, sols durs, tapis, etc...) et recoins à nettoyer. Il est également très maniable grâce à son poids de 2,8 Kg et ses différentes configurations. Notez cependant que ces prix sont amenés à évoluer rapidement en fonction des stocks disponibles.