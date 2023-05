Mangez sainement sans vous ruiner, les astuces pour VRAIMENT économiser sur vos courses

Alors que les prix de l'alimentaire flambent, nous sommes partis à la recherche des meilleurs conseils des internautes pour faire des économies sur nos courses et économiser des dizaines d'euros à la fin du mois. Voici ce qu'il faut retenir.

On le sait tous depuis longtemps, cuisiner plutôt qu'acheter des plats tout fait, préparer les menus de la semaine, ne pas faire ses courses quand on a faim, consommer de saison, acheter des conserves... Ca coût moins cher. Mais en cherchant plus loin, on a trouvé 6 conseils vraiment utiles pour manger sainement en 2023, tout en faisant attention à notre porte-monnaie.

Conseil 1 : remplacez à certains repas la viande ou le poisson par une source de protéines végétale comme les légumineuses (pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, lentilles...). En plus d'être sources de protéines, elles sont pleines de fibres.

Conseil n°2 : traînez au rayon avec les produits bientôt périmés. Les grandes surfaces proposent très souvent des réductions sur les produits avec des DLC courtes. Bon à savoir : de nombreux produits peuvent être consommés après la date limite de consommation. C'est le cas des yaourts par exemple.

Conseil n°3 : essayez les applications anti-gaspi comme Too Good To Go, Phenix, Geev, Save Eat, Hop Hop Food, , Zéro-Gâchis. Le principe ? Les supermarchés, boulangeries, magasins bio, primeurs, ou encore restaurants proposent sur ces appli des invendus à prix mini.