Une experte l'assure, placer cette plante dans sa chambre facilite le sommeil

Vous pensiez qu'il fallait éviter les plantes dans la chambre ? C'est une idée reçue ! Si vous les choisissez bien certains végétaux peuvent même vous aider à vous apaiser avant la nuit...

Limiter la lumière des écrans, se passer de café ou le thé sont autant de conseils bien connus pour une douce nuit. Baisser le thermostat de la pièce en fait aussi partie puisque une chambre fraîche sera bien plus propice au repos. Cela ne suffit pas ? Nous avons peut-être la solution "déco pratique" pour vous aider : les plantes, mais pas n'importe lesquelles. C'est ce que révèle une experte, citée par l'entreprise de matelas Happy Beds, Katherine Hall. Selon elle, il existe plusieurs plantes à mettre dans la chambre à coucher pour vous aider à vous apaiser plus rapidement. Ca vaut le coup d'essayer, non ? Surtout s'il ajoute une petite touche déco bienvenue à votre "Home Sweet Home"...

Comment de simples plantes peuvent avoir un effet ? Katherine Hall explique que "de nombreuses études ont montré que la présence de plantes dans une chambre à coucher peut créer de nombreux avantages", pour vous et pour l'air de votre maison, réduisant anxiété et pollution. Mais ce n'est pas tout poursuit-elle, "les plantes aident à améliorer la ventilation et l'humidité d'une pièce, ce qui permet à une personne de respirer plus facilement la nuit et, par conséquent, de s'endormir". La dernière raison est surtout valable quand il fait chaud et que la climatisation assèche l'air intérieur. "Les plantes libèrent de la vapeur d'eau dans l'air à travers leurs feuilles et leurs tiges, ce qui aide à maintenir les niveaux d'humidité dans votre maison", explique cette spécialiste.

Quelles sont donc les plantes à mettre dans sa chambre ? Ces cinq plantes vertes vont avoir des effets positifs multiples :