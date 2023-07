Avec seulement trois ingrédients, vous pouvez combattre rapidement une infestation de fourmis dans la maison

Marre des fourmis dans votre maison ? Avec ce piège composé de 3 ingrédients seulement, bannissez-les de votre cuisine, chambre ou salon en 24h !

Les fourmis aiment rentrer dans votre logement... Tout simplement pour venir chercher de la nourriture. Pour elles, votre cuisine ou votre salon est un garde-manger géant, donc pourquoi s'en priver ?! Une fois qu'elles ont trouvé de quoi les nourrir, elles reviennent et vous avez de plus en plus de mal à vous en débarrasser. Heureusement, il existe de nombreuses solutions naturelles pour les chasser de chez vous.

Des experts en nuisible de l'entreprise Housewife How-tos au Royaume-Uni préviennent que "les fourmis se trouvent généralement dans les bâtiments où la nourriture est servie. Une fois que les fourmis ont trouvé un moyen d'entrer dans votre logement, elles y restent et créent plus de colonies". C'est pourquoi il faut intervenir rapidement. Pour fabriquer un piège efficace, il faut s'inspirer de ce qui les attire : le sucre, les surfaces collantes, les déchets, les miettes de bois... A partir de ce constat, ces professionnels de la lutte antiparasitaire ont trouvé un piège facile à fabriquer pour éliminer ces petite bêtes. On vous explique.

Un piège anti fourmis efficace

Ce piège se fabrique à partir de trois ingrédients : du miel ou du sucre glace et du borax. Il peut prendre une forme liquide ou en poudre. Voici les deux pas à pas.

Un piège anti fourmis liquide

Mélangez 1/2 de tasse de miel avec une cuillère à soupe de borax. Ajoutez deux tasses d'eau chaudes en continuant de bien mélanger. Mettez la préparation dans un vaporisateur. Vaporisez quelques cotons du mélange et placez-les dans des assiettes. Installez les assiettes sur les lieux de passage des fourmis, ou dans les endroits où elles ont élu domicile (rebords de fenêtres, fissures dans le mur...). Revaporisez du mélange tous les jours sur les cotons.

Un piège anti fourmis en poudre

Il est tout aussi simple à réaliser.

Mélangez à parts égales du borax et du sucre glace. Mettez une cuillère du mélange dans des coupelles. Placez les coupelles dans des endroits stratégiques, en veillant à ce qu'elles ne soient pas accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie Vous pouvez aussi en soupoudrer dans les interstices, comme par exemple entre les plinthes, en veillant à en remettre tous les deux jours pendant 15 jours.

Le résultat de ces pièges anti fourmis

Les fourmis vont être attirées par le mélange. L'expert en nuisibles explique que "lorsque les fourmis mangent la poudre, cela les déshydrate dans les 24 heures. Pendant ce temps, elles en transportent une partie dans leur colonie, où cela tue les autres fourmis de la colonie que vous ne voyez pas."