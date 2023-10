Méfiez-vous si vous avez des traces noires sur le mur, ces petites bêtes raffolent du moisi

Des petites traces noires sur vos murs sont le signe qu'il y a de l'humidité mais peuvent aussi indiquer que des petites bêtes ont élu domicile chez vous.

Après les punaises de lit, les araignées, et les punaises diaboliques, c'est au tour d'une autre petite bête d'investir notre intérieur ! L'automne est aussi la saison des psoques, communément appelés les poux des livres. Cette minuscule bête est très courante et se développe dans des conditions humides. Les poux des livres sont plutôt difficiles à identifier en raison de leur petite taille. Ils mesurent entre 1 et 2 mm et peuvent parfois être confondus avec des traces de moisissures. Peut-être en avez-vous chez vous sans le savoir.

Les poux des livres ne représentent aucun danger grave pour l'homme. Ils ne piquent pas et ne causent pas de gros dégâts dans les logements. Mais leur présence peut être particulièrement gênante. Ils laissernt des traces quand on les écrasent, peuvent provoquer des allergies chez les personnes les plus sensibles ou encore contaminer les aliments stockés chez vous. Surtout, lorsqu'ils sont présents en grand nombre, ils peuvent provoquer une infestation à la fois difficile à éliminer et angoissante pour les personnes qui en sont victimes. Ils peuvent se coller par centaine aux murs de la salle de bain, du salon, des chambres ou même à l'intérieur des armoires. Personne n'a envie de ça chez soi !

Comment les éloigner et s'en débarrasser ? Ces insectes se nourrissent d'amidon, de colle, de livres, de moisissures, de fibres végétales etc. Vous ne les trouvez donc pas seulement dans les livres. Ils peuvent être présents aussi sur vos murs tachetés de moisissures. C'est pour cette raison que parfois on ne repère pas de suite leur présence. Si ces petites bêtes sont peu appréciables, elles sont assez faciles à contrôler.

Peut-être avez vous un logement humide, des problèmes d'infiltration d'eau, une fuite, du plâtre qui est en train de sécher, ou simplement un manque de ventilation. Quoi qu'il en soit, ces insectes dépendent des conditions humides pour survivre. Ainsi, si vous supprimez l'humidité chez vous, dans les salles de bains et cuisines, vous bannissez également les insectes. Retirez les objets infestés, surveillez la condensation, aérez, essuyez les moisissures visibles et (si possible) améliorez la ventilation. Vous pouvez également chauffer à une température élevée la pièce où les psoques se trouvent, ils détestent la chaleur sèche.