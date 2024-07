Cette petite bête est de retour et porte bien son nom, voici ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser

Attention, ces petites bêtes volantes risquent d'envahir votre maison et votre jardin cet été. Voici les meilleurs conseils pour les éliminer.

Depuis quelques jours, vous avez remarqué en nombre l'arrivée de petites bêtes volantes dans la maison et le jardin ? Préparez-vous, vous risquez d'en voir plein cet été, et l'invasion peut être rapide si vous ne faites rien ! Ces petites bêtes volantes sont les bêtes d'orage, également connues sous le nom de thrips. Ces minuscules insectes, mesurant à peine quelques millimètres, portent bien leur nom car ils apparaissent souvent avant ou pendant les orages, quand le temps est lourd.

Bien que presque invisibles à l'œil nu et inoffensives, les bêtes d'orage ont tendance à agacer car elles viennent toujours en nombre et se collent à la peau. En période orageuse, elles arrivent massivement dans le jardin, mais aussi dans la maison et adorent se poser sur la peau et dans les cheveux dès que l'on met le nez dehors. Un vrai calvaire ! Heureusement, un geste essentiel permet de limiter leur présence dans la maison.

Les bêtes d'orage adorent les végétaux et se nourrissent souvent de plantes, causant des dommages aux feuilles et aux fleurs. A la maison, vous pouvez sortir toutes vos plantes d'intérieur, cela évitera de les attirer. Pour protéger vos plantes, inspectez-les régulièrement et retirez les feuilles endommagées. Utilisez ensuite un insecticide naturel comme le savon noir. Mélangez cinq cuillères à soupe de savon noir avec un litre d'eau chaude et pulvérisez directement sur les plantes. L'eau savonneuse fera glisser les petites bêtes de la plante, et les tuera en les asphyxiant.

D'autres objets de la maison les attirent, comme les cadres ou les écrans. N'hésitez pas à saupoudrer un peu de terre de diatomée derrière ces endroits stratégiques. Si elles viennent se coller sur vous et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, le meilleur remède est de prendre une douche pour vous en débarrasser.

Dans le jardin, il est aussi possible de limiter leur présence. N'hésitez pas à combiner plusieurs techniques. Maintenez une bonne humidité du sol sans excès, car les thrips préfèrent les conditions sèches. Vous pouvez aussi utiliser des prédateurs naturels comme les coccinelles, les acariens prédateurs (Amblyseius swirskii), ou encore des punaises prédatrices (Orius insidiosus). En complément, utilisez des pièges collants de couleur bleue ou jaune pour attirer et capturer les thrips. Placez-les près des plantes sensibles.