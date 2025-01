Cette astuce de grand-mère fait sécher le linge en un temps record l'hiver, surtout quand il fait froid

Faire sécher le linge en hiver peut vite tourner au casse-tête. Mais une astuce de grand-mère pourrait bien changer la donne. Elle est très efficace.

L'hiver, faire sécher le linge relève souvent du défi. Entre les mauvaises odeurs qui envahissent les pièces, l'encombrement des portants à linge et les risques de moisissures liés à l'humidité ambiante, il est parfois difficile de maintenir un intérieur sain et agréable. Sans compter que l'utilisation intensive d'un sèche-linge peut vite faire grimper la facture d'électricité. Alors, comment faire pour sécher rapidement son linge tout en préservant son confort et son budget ?

La réponse pourrait bien venir de nos aïeules. En effet, une astuce de grand-mère méconnue mais redoutablement efficace consiste à... mettre son linge à sécher dehors, même en plein hiver ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette méthode ancestrale présente de nombreux avantages.

Tout d'abord, elle permet de gagner un temps précieux. Lorsque les températures passent sous la barre du zéro comme c'est le cas sur une grande partie de la France en janvier, l'eau contenue dans le linge va geler puis se transformer directement en vapeur grâce au phénomène de sublimation. Résultat : le linge perd près de 90% de son humidité en un temps record ! Il suffit de le rentrer dès qu'il est dur et de le laisser finir de sécher à l'intérieur. Grâce à ce procédé naturel, les vêtements sèchent à une vitesse fulgurante.

En plus de l'efficacité et de sa rapidité, c'est l'assurance d'obtenir un linge frais et parfumé. Fini les mauvaises odeurs de renfermé ou d'humidité, place à la fraîcheur d'un linge séché au grand air. En réduisant l'utilisation du sèche-linge ou du chauffage pour faire sécher le linge à l'intérieur, cette méthode permet de réaliser de belles économies sur la facture d'énergie.

Évidemment, tout le monde n'a pas la chance de disposer d'un espace extérieur. Dans ce cas, pas d'astuce de grand-mère mais un petit appareil qui peut vous faire faire aussi de belles économies : le déshumidificateur électrique. Cet appareil, qui coûte une somme modique puisqu'on en trouve à partir de 25 euros, aspire l'air ambiant, le condense en fines gouttelettes d'eau qu'il collecte dans un réservoir intégré, puis rejette l'air sec et chaud dans la pièce.

De quoi assainir l'atmosphère et accélérer le séchage de votre linge. Pensez à le placer près de votre étendoir, dans un espace ventilé mais pas trop chauffé pour éviter tout risque d'incendie. Et pour optimiser le séchage, n'oubliez pas d'espacer suffisamment vos vêtements sur l'étendoir, de les retourner régulièrement et de suspendre les plus volumineux sur des cintres. Vous gagnerez un temps précieux et éviterez les mauvaises odeurs sur votre linge.