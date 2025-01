Trop de personnes prennent cette vitamine pour booster leur système immunitaire, elle n'est pourtant souvent pas nécessaire

Chaque hiver, de nombreux Français se ruent vers les compléments alimentaires, notamment les vitamines, pour être en forme et éviter de tomber malade.

Les rayons des pharmacies sont remplis de vitamines en tout genre. D'autant plus en cette période hivernale où les virus circulent activement. Il peut être facile de se perdre entre toutes les vitamines, quels sont leurs bienfaits, lesquelles doit-on prendre... Parmi les plus populaires, il y a la vitamine D.

Cette vitamine essentielle pour le corps joue un rôle dans la minéralisation des os, le fonctionnement des muscles "ainsi que dans le renforcement de notre système immunitaire", d'après l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Pour ce dernier bienfait, la vitamine D est achetée par de nombreux Français en auto-médication, avec l'idée de mieux passer l'hiver et de combattre les petits coups de mou et virus hivernaux. Pourtant, cette consommation systématique n'est pas nécessaire.

Il est en effet possible de couvrir l'ensemble de ses besoins quotidiens en vitamine D grâce à l'exposition au soleil et à l'alimentation. Dans le détail, il suffit de s'exposer 15 à 20 minutes au soleil par jour pour combler les besoins journaliers. Une alimentation variée, avec la consommation d'aliments riches en vitamine D comme les produits laitiers et le poisson, est également nécessaire, d'autant plus en hiver où l'ensoleillement est réduit.

Attention, pour une partie de la population, l'exposition au soleil et l'alimentation ne suffisent toutefois pas à couvrir les besoins en vitamine D. Certaines personnes en ont en effet particulièrement besoin : les personnes âgées, les femmes ménopausées, les nourrissons et enfants, les femmes enceintes, les végétariens et végans, et enfin les personnes à la peau mate ou foncées, qui synthétisent moins la vitamine D par la peau.

Toutes ces personnes sont plus à risque de carence, qui se manifeste par des troubles musculaires ou osseux (rachitisme, ostéoporose...). Une supplémentation en vitamine D peut alors leur être prescrite en cas de carence avérée ou en prévention.

Pour tous les autres, ce qui représente tout de même une bonne partie de la population française, il n'est donc pas nécessaire de prendre de la vitamine D sauf si cela a été prescrit par un professionnel de santé ! Même s'ils sont rares, il existe d'ailleurs des risques en cas d'apports trop élevés : ils peuvent notamment provoquer des symptômes comme des maux de tête, une fatigue intense, une perte de poids, des vomissements, voire une hypercalcémie, un excès de calcium dans le sang.