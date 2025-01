De la moisissure se cache dans cette zone inattendue de la salle de bains - il faut la nettoyer d'urgence

Presque personne ne pense à nettoyer cet endroit dans la salle de bains. Pourtant, bien souvent de la moisissure se développe dessus.

La moisissure est le pire ennemi dans notre salle de bains. Elle s'incruste partout, même dans les endroits les plus inattendus ! Non seulement la moisissure est une horreur à nettoyer sur les murs, plafonds, joints... Mais elle peut également présenter des risques pour la santé si elle n'est pas traitée rapidement.

Dans la salle de bains, elle est particulièrement visible sur les joints de carrelage et les joints en silicone, mais elle peut également se cacher dans des zones difficiles d'accès ou dans des endroits que vous n'avez peut-être jamais envisagées auparavant. Dans la salle de bains, des objets que vous utilisez tous les jours sont propices au développement de la moisissure.

C'est le cas par exemple des bouteilles de gel douche, shampoing et après-shampoing, généralement posés sur le bord de votre baignoire, ou dans des porte-savons suspendus dans votre douche. De la moisissure s'y installe discrètement et rapidement. La raison est simple, ces bouteilles accumulent de l'eau à leur base quand elles sont posées, mais aussi des résidus de savon, créant un endroit propice à la prolifération de moisissure. Vous n'avez qu'à regarder sous vos bouteilles, il se peut que vous en soyez victime. Cela se voit facilement, vous verrez des traces noires sous vos bouteilles.

Pour éviter ce problème courant, c'est très facile. Il vous suffit d'essuyer les bouteilles après chaque utilisation, mais aussi le rebord de la baignoire et le porte-savon pour éliminer toute l'eau et les saletés. Pour le porte-savon, passez un coup d'éponge et de vinaigre blanc une fois par semaine en même temps que vous nettoyez votre douche.

© Ivan - stock.adobe.com

D'autres endroits de la salle de bains sont aussi à surveiller. C'est le cas des fleurs de douche. Il est très fréquent que de la moisissure s'y développe rapidement car elles sont tout le temps humide, et des résidus de savon s'y incrustent. Pour éviter cela, rincez soigneusement les fleurs de douche après chaque utilisation et ne les laissez pas dans la douche. Suspendez-les dans un endroit sec et bien aéré. Tous les 4 ou 5 jours, passez-les en machine. Pensez aussi à les remplacer toutes les trois semaines environ.

Enfin, le porte brosse à dents peut aussi être victime de moisissure si vous ne le nettoyez pas chaque semaine. Pensez à le nettoyer lors de votre ménage hebdomadaire avec une vieille brosse à dents et un peu de vinaigre blanc. Ces petits gestes quotidiens ou hebdomadaires ne vous prendront pas beaucoup de temps et vous aideront à maintenir une salle de bains propre et sans moisissure cachée.