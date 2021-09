Marthe Mercadier : morte à 92 ans, l'actrice luttait contre la maladie

Marthe Mercadier nous a quittés. La grande actrice de théâtre est morte à l'âge de 92 ans après avoir longtemps lutté contre la maladie.

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 17h12] Dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse, la famille de Marthe Mercadier annonce la mort de l'actrice habituée des planches à l'âge de 92 ans. Figure du théâtre de boulevard à la française, Marthe Mercadier y avait côtoyé aussi bien Louis de Funès que Michel Galabru. Elle disparaît le 15 septembre 2021 à l'âge de 92 ans après avoir lutté plusieurs années contre la maladie d'Alzheimer.

C'est en 2014 que Véronique Néry annonçait publiquement que sa mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquée une année plus tôt. En 2016, sa fille Véronique Néry s'exprimait sur France 2 dans L'Histoire continue au sujet de la maladie qui lui coûtait de plus en plus. "C'est vrai qu'elle perd de plus en plus ses repères, qu'elle a des problèmes d'élocution, de suivi de conversation. Ça commence à être un peu difficile à ce niveau-là". Véronique Néry expliquait son quotidien à la télévision. "Il faut lui préparer ses affaires et être là pour bien qu'elle s'habille".

Dans les colonnes de France Dimanche, Véronique Néry, la fille de Marthe Mercadier et de Gérard Néry, expliquait en 2016 qu'elle avait "dû aménager mon emploi du temps au Centre du bien-être animal, où je travaille, pour m'occuper d'elle. Je dois lui préparer ses affaires et être là pour l'aider à s'habiller. Il faut même la faire manger, comme une enfant. C'est très prenant, mais je tiens le coup, grâce à mes antidépresseurs".

"Je l'ai accompagnée jusqu'au bout"

L'Agence France Presse précise que Marthe Mercadier était hospitalisée depuis une semaine au centre de soins palliatifs de l'hôpital de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. "Ma maman s'est éteinte ce matin vers 5h. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout".

Née le 23 octobre 1928, Marthe Mercadier (de son vrai nom Marthe Henriette Fernande Mercadié-Meyrat) est une actrice française très connue pour ses rôles au théâtre mais aussi au cinéma et à la télévision. Extrêmement populaire grâce à ses rôles au théâtre de boulevard, Mercadier a reçu de nombreuses récompenses dans sa vie. Marthe Mercadier est morte le 15 septembre 2021 à l'âge de 92 ans après avoir lutté plusieurs années contre la maladie d'Alzheimer.

Figure du théâtre, Marthe Mercadier cumule les apparitions sur les planches pour des pièces du répertoire classique comme Le Tartuffe de Molière en 1960 mais aussi des pièces du théâtre de boulevard, genre dans lequel elle devient une comédienne incontournable. On la voit notamment dans des pièces de Feydeau comme L'Hôtel du libre échange ou encore La Puce à l'oreille. A la fin des années 2000, Marthe Mercadier s'essaie même au genre du one-woman show avec un spectacle intitulée Les Femmes, le spectacle.

On a souvent tendance à l'oublier mais Marthe Mercadier a participé à la toute première saison de Danse avec les stars. C'était en 2011, elle dansait alors au bras de Grégoire Lyonnet et avait finalement été éliminée lors de la troisième soirée de compétition. Elle avait donc fini 6e sur les huit candidats de la première saison de DALS. Notons que Marthe Mercadier a participé à Danse avec les stars à l'âge de 83 ans et reste à ce jour la doyenne des participants de l'émission de TF1, toute saison confondue.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour sa contribution à la culture française, Marthe Mercadier est plusieurs fois décorée par la France. En 1974, elle est faite chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres avant d'en devenir officier en 1989. En 1993, elle est faite chevalier de l'ordre national du Mérite, une distinction remise des mains de l'Abbé Pierre pour ses engagements humanitaires. Enfin, en 2007, elle reçoit une dernière distinction : celle de Chevalier de la Légion d'honneur.