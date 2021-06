Meryl Streep : qui est le mari de l'actrice multi-oscarisée ?

BIOGRAPHIE DE MERYL STREEP - Meryl Streep est une actrice américaine, surnommée "la reine des comédies musicales". Elle est connue pour son talent salué à de nombreuses reprises, notamment aux Oscars.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 15h03] Cela fait plus de quarante ans que Meryl Streep est heureuse en mariage. L'actrice américaine multi-oscarisée a épousé en 1978 le sculpteur Don Gummer, et semble vivre une vie paisible à ses côtés, loin des paparazzis et de l'agitation médiatique. Le couple a eu quatre enfants : Henry né en 1979, Mary Willa née en 1983, Grace née en 1986 et Louisa née en 1991.

Un heureux dénouement pour celle qui a connu par le passé une histoire d'amour tragique. En 1976, Meryl Streep tombe sous le charme de l'acteur sicilo-américain John Cazale. Le grand public le connaît pour son rôle dans Le Parrain, où il incarne le frère de Michael Corleone, Fredo. Les deux comédiens se sont rencontrés sur les planches de théâtre et sont follement tombés amoureux. Mais John Cazale souffre d'un cancer du poumon, qui finit par atteindre ses os. Il meurt le 13 mars 1978, à seulement 42 ans. Son dernier rôle sera d'ailleurs aux côtés de Meryl Streep dans Voyage au bout de l'enfer.

Meryl Streep est une actrice américaine, née le 22 juin 1949. Elle cumule à ce jour 18 nominations aux Oscars en 35 ans de carrière. Un record absolu. Meryl Streep est de ces actrices rares capables de transcender un rôle et surtout de s'entraîner d'arrache-pied pour mieux l'habiter. Malgré tout, elle s'économise, affirmant consacrer six mois de l'année aux tournages et les six autres mois à sa famille. "Pour être ancrée dans la réalité" explique-t-elle.

Mary Louise Streep naît le 22 juin 1949 de père pharmacien et de mère dessinatrice. Un peu garçon manqué, elle n'en démontre pas moins une vraie passion pour le chant et notamment l'opéra. Décidée à devenir cantatrice, la jeune Meryl va découvrir le théâtre au Vassar College. Elle sort diplômée en 1971, avant de décrocher un Master of Art à la Yale School of Drama.

Meryl Streep en 1979 © Moviestore Collection / Rex Feat

Ses débuts au cinéma dans Voyage au bout de l'enfer

Dans les années 1970, Meryl Streep enchaîne les rôles et récolte prix et citations sur les planches new-yorkaises. En 1977, elle obtient son premier rôle au cinéma dans Julia de Fred Zinneman. Un essai rapidement transformé, d'abord à la télévision avec son rôle dans Holocauste qui lui vaut un Emmy Award (récompense de la télé américaine), et surtout dans Voyage au bout de l'Enfer (1978) de Michael Cimino où elle donne la réplique à Robert de Niro lui même. Nommée à l'Oscar, l'actrice vient de s'offrir un passeport pour la gloire en seulement deux films.

Dès lors, grâce à son jeu habité, Meryl Streep va se faire une spécialité des rôles dramatiques, voire mélodramatique. En 1979, Woody Allen lui confie un rôle dans son chef d'œuvre, Manhattan. L'année suivante, elle triomphe face à Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer (elle est même couronnée d'un Oscar du Meilleur second rôle). Mais c'est surtout en mère juive dans Le Choix de Sophie qu'elle impressionne et reçoit la récompense suprême, l'Oscar de la meilleure actrice en 1983. On la verra ensuite face à Robert Redford dans le très beau Out of Africa (1986), puis donnant la réplique à Jack Nicholson dans le romantique La Brûlure et le dramatique La Force du destin. Elle recevra un prix d'interprétation à Cannes pour Un Cri dans le nuit, terrible histoire d'une mère accusée d'infanticide. En 1995, elle a fait couler des torrents de larmes dans Sur la Route de Madison en 1995, dans une romance tragique face à Clint Eastwood.

Heureusement, Meryl Streep s'est parfois aventurée dans d'autres registres, notamment la comédie grinçante. Dans She-Devil - Le Diable, elle joue une blonde mince et nymphomane venant mettre la pagaille dans un foyer. Puis, en 1992, elle découvre les inconvénients de la vie éternelle avec La Mort vous va si bien de Robert Zemeckis. Dans un registre plus musclé, elle a fait face à Kevin Bacon dans La Rivière Sauvage et a joué les politiciennes manipulatrices dans Un Crime dans la tête de Jonathan Demme.

Mais c'est aussi dans un registre comique qu'Hollywood l'utilise aujourd'hui. Dans ces rôles à contre-emploi, elle joue de son air sérieux pour créer un décalage comme dans Le Diable s'habille en Prada où elle campe une rédactrice en chef tyrannique avec son équipe, un rôle à la ressemblance troublante avec la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour. L'actrice s'est particulièrement imprégnée de ce rôle, se comportant de manière très froide et distante avec ses collègues de tournage simplement pour incarner de manière la plus authentique possible son personnage. Cela n'a toutefois pas altérer ses relations avec ses collègues, comme Anne Hathaway et Emily Blunt. Ce choix de travail s'est toutefois révélé payant puisque Meryl Streep décroche un Golden Globe pour Le Diable s'habille en Prada, ainsi qu'une nomination aux Oscars.

Des rôles plus mineurs à la fin des années 2000

Au fil des années, le terme de contre-emploi ne sied plus à Meryl Streep : elle a su prouver qu'elle savait tout simplement tout faire. Ainsi, en 2007, elle s’engage dans une réalisation signée Robert Redford pour le confidentiel Lions et Agneaux. C’est la première fois que l’actrice joue sous la direction de Redford avec qui elle avait joué dans Out of Africa une vingtaine d'années plus tôt. La même année, elle retrouve Claire Danes, Eileen Atkins, et Toni Collette sur le tournage du Temps d’un été, une brochette d’actrice avec qui elle avait partagé l’affiche de The Hours en 2002.

Meryl Streep dévoile un nouveau pan de sa carrière d'actrice en jouant dans la comédie musicale basée sur les chansons du groupe ABBA, Mamma Mia ! en 2009, un véritable succès commercial. L'occasion pour l'actrice de dévoiler ses talents de chanteuse en reprenant des classiques, comme "Money Money Money", "Super Trooper" ou "The winner takes it all". Dans Mamma Mia 2, sorti en 2018, elle apparaît quelques minutes, le temps d'une scène à la fin du film. L'actrice ne pouvait en effet pas se rendre disponible plus d'une semaine pour ce film car elle enchaînait les tournages d'autres longs-métrages. Après Mamma Mia !, Meryl Streep est apparue dans plusieurs comédies musicales, comme Into the Woods, Ricky and the flash ou encore The Prom.

Un troisième Oscar pour "La Dame de fer"

En 2009, elle cumule une quinzième nomination aux Oscars en campant le rôle d'une sévère directrice d'école catholique dans Doute. Tout de suite après, elle retrouve Amy Adams dans Julie & Julia ce qui lui vaut un Golden Globes et une seizième nomination aux Oscars, établissant ainsi un nouveau record de propositions devant Katharine Hepburn. La nouvelle consécration de Meryl Streep intervient au début de l'année 2012 lorsqu'elle obtient sa seconde statuette de Meilleure actrice (troisième si l'on compte celle de Meilleur actrice dans un second rôle) pour sa parfaite incarnation de Margaret Thatcher dans La Dame de fer.

Meryl Streep dans "La Dame de Fer". © REX FEATURES/SIPA

"Reine des comédies musicales"

Deux ans plus tard, Meryl Streep creuse un peu plus l'écart avec la prochaine génération puisqu'elle décroche une dix-huitième nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice et une vingt-huitième aux Golden Globes pour son rôle de mère paranoïaque dans Un Été à Osage County. Les années suivantes, on peut également la voir dans de nombreux films, comme Les Suffragettes. Elle décroche sa vingtième nomination aux Oscars pour Florence Foster Jenkins en 2016, même si elle ne remporte pas la statuette. Elle incarne ensuite Katharine Graham, directrice du Washington Post, dans le film inspiré de faits réels Pentagon Papers de Steven Spielberg, qui lui permet de décrocher sa 21e nomination aux Oscars.

Au cours des années 2010, Meryl Streep décroche le surnom de "Reine des comédies musicales" grâce, notamment, à sa participation Into the woods (2014), puis Rickie and the Flash (2015). On peut ensuite la voir dans la saison 2 de Big Little Lies face à Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Shailene Woodley. Le temps d'une scène, on peut aussi l'apercevoir dans Le Retour de Mary Poppins (2018) puis dans le rôle de la tante March dans Les quatre filles du docteur March (2020). On a ensuite pu la voir dans le film musical The Prom sur Netflix puis La grande traversée, tous deux sortis durant la pandémie mondiale en 2020.

De 1976 à 1978, Meryl Streep est en couple avec l'acteur John Cazale, qui a joué Fredo dans Le Parrain. Mais le 8 mars 1978, John Calaze, décède d'un cancer des os. Meryl Streep est restée à ses côtés jusqu'au bout. Juste avant de décéder, ils ont partagé l'affiche dans Voyage au bout de l'Enfer. Les producteurs du film, informés de la maladie de l'acteur, avaient demandé son renvoi. Mais Meryl Streep s'y est opposée, menaçant de quitter elle aussi le tournage. John Calaze est décédé quelques temps après...

Depuis le 30 septembre 1978, Meryl Streep est mariée avec le sculpteur Don Gummer. Ensemble, ils ont quatre enfants : Henri, devenu musicien (1979), Mary Willa, aussi connue comme l'actrice Mamie Gummer (1983) l'actrice Grace Gummer (1986) et la mannequin Louisa Gummer (1991). Ils coulent des jours paisibles loin de l'agitation hollywoodienne et des journaux à scandale.

En 1995, Meryl Streep joue sous la direction de Clint Eastwood dans Sur la route de Madison. L'acteur de western spaghetti joue également dans ce film l'amant de son personnage, vivant une relation passionnelle et tumultueuse. Dans la vie, les deux acteurs ont une relation purement platonique. Cependant, des rumeurs d'une liaison entre les deux acteurs sont vivaces au moment du tournage, mais Clint Eastwood et Meryl Streep n'ont jamais relevé ces rumeurs et affirmeront être simplement amis.

Meryl Streep est l'une des comédiennes les plus récompensées. Elle a notamment obtenu trois Oscars dans sa carrière, neuf Golden Globes et deux Bafta. Elle est surtout régulièrement nommées aux cérémonies des récompenses et est à ce jour l'actrice la plus nommée de l'histoire des Oscars, hommes et femmes confondus, avec 21 nominations, dont 17 dans la catégorie "Meilleur actrice". Ci-dessous, retrouvez les principales récompenses décrochées par Meryl Streep :

Récompensée pour l'Oscar de la meilleure actrice : Le Choix de Sophie (1983), La dame de Fer (2012)

: Le Choix de Sophie (1983), La dame de Fer (2012) Récompensée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle : Kramer contre Kramer (1980)

Kramer contre Kramer (1980) Récompensée aux Golden Globes : La maîtresse du lieutenant français (1982), Le Choix de Sophie (1983), Angels in America (2005), Le diable s'habille en Prada (2007), Pas si simple (2010), Julie et Julia (2010), La Dame de fer (2012)

: La maîtresse du lieutenant français (1982), Le Choix de Sophie (1983), Angels in America (2005), Le diable s'habille en Prada (2007), Pas si simple (2010), Julie et Julia (2010), La Dame de fer (2012) Récompensée au Festival de Cannes : Prix d'interprétation féminine pour Un cri dans la nuit (1989)

Prix d'interprétation féminine pour Un cri dans la nuit (1989) Nominations aux Oscars : Voyages au bout de l'enfer (1979), Kramer contre Kramer (1980), La maîtresse du lieutenant français (1982), Le choix de Sophie (1983), Le mystère Silkwood (1984), Out of Africa (1986), Ironweed (1988), Un cri dans la nuit (1989), Bons baisers d'Hollywood (1991), Sur la route de Madison (1996), Contre-jour (1999), La musique de mon coeur (2000), Adaptation (2003), Le diable s'habille en Prada (2007), Doute (2009), Julie et Julia (2010), La dame de fer (2012), Un été à Osage County (2014), Into the woods (2015), Florence Foster Jenkins (2017), Pentagon Papers (2018).