Franck Dubosc : ce que l'on sait sur son prochain film en tant que réalisateur

BIOGRAPHIE DE FRANCK DUBOSC - Connu comme humoriste et acteur, Franck Dubosc porte depuis 20218 la casquette de réalisateur. Son prochain film, Rumba Therapy, doit sortir en 2021.

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 15h26] On le connaît mieux comme acteur et humoriste, mais Franck Dubosc est aussi réalisateur depuis deux ans ! En 2018, sort sa première comédie où il oeuvre devant et derrière la caméra, Tout le monde debout. Le comédien est en train de préparer sa nouvelle réalisateur, Rumba Therapy. Ce prochain film doit sortir pour le moment le 15 décembre 2021 : Franck Dubosc y jouera (aussi) un vieux garçon quinquagénaire qui se met à la recherche de sa fille abandonnée il y a plusieurs années. Lorsqu'il apprend qu'elle est devenue professeure de danse, il décide de s'inscrire à l'un de ses cours.

Le prochain film de Franck Dubosc verra l'actrice Louna Espinosa au casting, tout comme Marie-Philomène Nga et Jean-Pierre Darroussin. On sait également que Michel Houellebecq incarnera un médecin, comme l'a révélé son agent sur Instagram. Rumba Therapy est en tournage en octobre 2020, en région parisienne. Il faudra encore patienter un peu plus d'un an pour savoir si le deuxième essai de Franck Dubosc comme réalisateur connaît autant de succès que son premier film. En attendant, on peut retrouver l'humoriste dans la saison 4 de Dix pour cent.

Franck Dubosc est un humoriste et acteur français, connu surtout pour ses rôles dans des comédies populaires. C'est son personnage de mythomane dragueur et de frimeur qui le fait connaître du grand public, d'abord sur scène et à la télévision, puis dans certains de ses rôles. Après ses one-man shows, il fait une carrière au cinéma dans les comédies Camping dès 2006. Il réalise en 2018 son premier film, Tout le monde debout.

Franck Dubosc naît en Normandie e. le 7 novembre 1963. Depuis l'enfance, il adule Belmondo et John Wayne, et rêve de devenir comédien. Il va jusqu'au bout de ses envies, et entre au conservatoire de Roue après l'obtention de son baccalauréat (et trois mois d'études d'anglais) où il rencontre Valérie Lemercier et Karine Viard.

Franck Dubosc débute sa carrière en 1979, en jouant le pilote des frères Bogdanoff dans l'émission Temps X. En 1985 , après avoir été l'assistant du magicien Hugues Protat et avoir fait de la figuration, il part en Grande-Bretagne où il obtient un rôle de french lover dans la série britannique à très grand succès "Coronation street".

Après la parenthèse anglaise, Franck Dubosc revient ensuite en France pour se consacrer davantage au stand up. Il rencontre Elie Semoun en 1992, lors de la préparation de la première émission d'Arthur (L'émission impossible). Dès 1994, ils coécrivent et interprètent en duo "Les petites annonces" à partir de 1994. C'est un véritable succès public qui lance définitivement la carrière des deux humoristes. Franck Dubosc et Elie Semoun ont reformé leur duo en janvier 2020 dans l'émission Vendredi tout est permis, mais aussi le temps d'un sketch publié sur les réseaux sociaux le 6 janvier 2020, 21 jours après le début du confinement en France. Ce sketch avait pur but de rire de cette période et d'imaginer la vie "après".

Après ses débuts avec Elie Semoun dans les années 1990, les choses s'enchaînent ensuite très rapidement pour Franck Dubosc. Lancé par Mouss Diouf, il monte des one man show au succès indéniable et devient un des humoristes les plus appréciés, aussi bien sur scène qu'à la télévision où il a intégré la bande à Ruquier sur France 2. Parmi ses spectacles, on compte Du beau, du bon, Dubosc (1998), puis J'Vous ai pas raconté (1999), ou encore Romantique (2002), Franck Dubosc à l'état sauvage (2013) et enfin Fifty fifty (2017).

Sa carrière au cinéma commence à petits pas par des doublages, notamment celui de Marin dans "Le Monde de Nemo" en 2003. Il explose en 2006 en tenant la vedette du film Camping de Fabien Onteniente. Son personnage, un campeur nommé Patrick Chirac toujours en maillot de bain, devient culte pour plusieurs spectateur qui apprennent par coeur la réplique : "Alors, on n'attend pas Patrick ?" Après avoir rejoint l'incroyable distribution d'Astérix aux Jeux olympiques, l'humoriste devenu acteur retrouve le cinéaste de Camping pour jouer dans son film Disco. L'année suivante, il donne la réplique au chanteur Bénabar dans Incognito.

Son personnage désormais connu de Patrick Chirac revient sur les écrans en 2010 à l'occasion de Camping 2. Il enchaîne par la suite plusieurs comédies dont Bienvenue à Bord avec Valérie Lemercier, Plan de table, mais surtout Les Seigneurs au casting comique de rêve : Gad Elmaleh, Omar Sy, José Garcia, Ramzy Bedia. Franck Dubosc a ensuite été à l'affiche de l'adaptation cinéma de Boule et Bill en 2013, aux côtés de Marina Foïs, qui connaîtra une suite en 2017 avec Mathilde Seigner cette fois.

Parmi les autres films à l'actif de Franck Dubosc, on retrouve aussi Fiston avec Kev Adams (2014), la comédie chorale Barbecue (2014), Bis (2015) ou encore Les Visiteurs : La Révolution (2016). L'acteur retrouve son personnage dans un troisième film Camping sorti en 2016. En 2018, Franck Dubosc passe derrière la caméra et réalise Tout le monde debout, une comédie sur le handicap dans lequel il joue aux côtés d'Alexandra Lamy. On a ensuite pu le voir dans All Inclusive (2019), Toute ressemblance... (2019) ou encore 10 jours sans maman (2020)

Depuis 2006, Franck Dubosc est en couple avec Danièle, une Libanaise plus jeune de dix ans. Ils vont se dire "oui" le 19 juin 2009 et auront deux enfants ensemble : Raphaël (2010) et Milhan (2012). Avant d'épouser Danièle Dubosc, Franck Dubosc a eu une relation pendant cinq ans avec la productrice de télévision Sabrina Dufray (1998 - 2003). On lui connaît aussi une relation avec Julie Brochu Thomassin, qui a été productrice sur l'émission C'Cauet.