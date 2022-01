"Gaspard Ulliel : "une collision peu violente", les dernières infos sur sa mort"

GASPARD ULLIEL MORT. Gaspard Ulliel est mort le 19 janvier 2022 après un accident de ski en Savoie. L'enquête se poursuit avec de nouveaux éléments sur son décès tragique.

11:10 - Comment une telle chute peut-elle être aussi dangereuse ? Un expert répond La France est toujours sous le choc après l'annonce de la mort brutale de Gaspard Ulliel. Le comédien, grand amateur de ski, est décédé suite à un accident survenu sur le domaine skiable de La Rosière en Savoie. Déséquilibré suite à une collision (à vitesse pas particulièrement excessive) avec un autre skieur, il serait tombé au niveau de la tête contre le sol enneigé. D'après les informations fournies par plusieurs médias, l'acteur n'avait pas de casque. Auprès de France Bleu Pays de Savoie, un expert a expliqué qu'une mauvaise chute pouvait être très grave même si la vitesse n'était pas très élevée. "C'est comme si vous étiez à vélo et que vous prenez un mur sans freiner à 30 ou 40 km/h". 10:45 - Pourquoi l'enquête pourrait être classée sans suite ? La procureure de la République d'Albertville a confié auprès du Dauphiné Libéré que l'enquête autour de la mort tragique de Gaspard Ulliel pourrait être classée sans suite : "Au vu des premiers éléments, il n’a pas été relevé de vitesse excessive, de comportement inadapté ou de faute de l’un des deux skieurs", a-t-elle déclaré. La responsabilité d'aucun des deux skieurs ne serait engagée dans le drame, ce qui pourrait conduire à un classement sans suite de l'affaire. 10:20 - Y a-t-il eu dépôt d'une plainte suite à l'accident ? Pour l'heure, comme le précise France Bleu Pays de Savoie, "aucune responsabilité n'a été engagée" dans cette enquête ouverte pour homicide involontaire. "Aucune plainte n'a été déposée" précise le site web de la station de radio. C'est aux quatre enquêteurs de la CRS Alpes de faire la lumière sur l'affaire et de déterminer si l'un des deux skieurs impliqués dans l'accident a commis une imprudence ou non. 10:03 - Un habitant de la station a assisté à l'accident de Gaspard Ulliel, son témoignage Les circonstances de l'accident qui a coûté la vie de Gaspard Ulliel mercredi 19 janvier 2022 se précisent. Les enquêteurs de la CRS Alpes recueillent des témoignages et divers éléments afin de savoir précisément ce qu'il s'est passé. A priori, la responsabilité d'aucun des deux skieurs ne serait engagée. Dans un article publié dans Libération ce jeudi 20 janvier 2022, un habitant de la station, qui aurait assisté à la scène, témoigne : "Ça skiait fort et ça a tapé fort", a-t-il simplement détaillé. Des propos en contradiction avec les premières conclusions des enquêteurs, puisque la procureure d'Albertville avait déclaré dans Le Dauphiné Libéré ce même jour qu'aucune vitesse excessive de la part d'aucun des deux skieurs ne serait en cause. De son côté, France Bleu Savoie précise que les skieurs se sont bien touchés, mais que le choc a été peu violent. 09:47 - Qui est l'autre skieur impliqué dans l'accident de Gaspard Ulliel ? Les enquêteurs de la CRS des Alpes travaillent à éclaircir les circonstances de l'accident qui ont mené à la mort de Gaspard Ulliel. Ils ont interrogé le deuxième skieur, qui est entré en collision avec le comédien. Il s'agit d'un ressortissant lithuanien. Celui-ci a été reçu par les enquêteurs en présence d'un traducteur. Il a confirmé qu'il y avait bien eu collision mais que celle-ci n'avait pas été particulièrement violente. Cet autre skieur, qui portait un casque, était présent lors de la prise en charge d'Ulliel par les secouristes. Il n'a pas été blessé dans le choc mais il reste particulièrement affecté par l'accident. 09:27 - "Une collision pas particulièrement violente", on en sait plus sur les circonstances de l'accident Alors que l'enquête sur l'accident qui a coûté la vie à Gaspard Ulliel a été confiée par la CRS des Alpes par le parquet d'Albertville, on en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident du comédien survenu le 18 janvier sur une des pistes bleues du domaine skiable de La Rosière en Savoie. La station de radio France Bleu Pays de Savoie explique que l'autre skieur entré en collision avec Gaspard Ulliel a été entendu par les enquêteurs. D'après les premiers témoignages et éléments de l'enquête, "les deux skieurs se sont bien touchés". Cependant "la collision n'aurait pas été particulièrement violente" ajoute France Bleu. Déséquilibré, Gaspard Ulliel aurait ensuite chuté au sol, au niveau de la tête. D'après les informations qui nous parviennent de différents médias depuis quelques jours, le comédien ne portait pas de casque.

Le 18 janvier 2022, vers 16 heures, Gaspard Ulliel a été victime d'un accident de ski sur le domaine de la Rosière, en Savoie, où il était en vacances en famille. Les conditions météorologiques étaient bonnes et propices à la pratique du ski. L'acteur serait entré en collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues, alors qu'il a bifurqué vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre des amis. La collision aurait été peu violente, mais la tête de l'acteur aurait touché le sol. Gaspard Ulliel ne portait pas de casque, mais la procureure d'Albertville, Anne Gaches, a précisé que, selon elle, "cela n'aurait pas nécessairement changé" le dénouement du drame. Le comédien a été retrouvé inconscient sur place par les secouristes. Selon l'AFP, qui cite la gendarmerie, le pronostic vital de l'acteur était engagé lorsqu'il a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble.

Gaspard Ulliel est mort le lendemain, mercredi 19 janvier 2022, des suites de ses blessures. Il avait 37 ans. Le comédien césarisé à deux reprises souffrait d'un important traumatisme crânien. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville. L'autre skieur impliqué dans la chute, un Lituanien d'une quarantaine d'années, n'a pas été hospitalisé et s'en est sorti indemne. Il a été interrogé par la CRS Alpes, chargée de l'enquête. Au lendemain du décès tragique du comédien, la procureure de la République d'Albertville Anne Gaches a évoqué certains éléments de l'enquête en cours auprès du Dauphiné Libéré. "Les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans. Pour le moment, il est difficile de dire si c’est le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M.Ulliel". Aucune responsabilité ne devrait être engagée contre aucun des deux skieurs impliqués dans l'accident tragique, et l'enquête devrait être classée sans suite. "Au vu des premiers éléments, il n’a pas été relevé de vitesse excessive, de comportement inadapté ou de faute de l’un des deux skieurs." Aucune autopsie ne sera réalisée sur le corps de Gaspard Ulliel.

Gaspard Ulliel est un acteur et mannequin né le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billancourt et mort le 19 janvier 2022. Il a été césarisé à deux reprises : il reçoit d'abord le César du meilleur espoir masculin en 2005 pour son interprétation dans "Un long dimanche de fiançailles". En 2017, il est récompensé du prix du meilleur acteur pour sa performance dans "Juste la fin du monde". Il est également connu pour avoir joué dans "Saint Laurent", "Jacquou le Croquant" ou "La Princesse de Montpensier".

Après une brève reprise de ses études, il est sollicité par André Téchiné pour jouer aux côtés d'Emmanuelle Béart dans "Les Égarés". Sa performance lui vaut une nomination aux César en 2004 dans la catégorie meilleur espoir masculin. César qu'il emporte finalement en 2005 pour le film "Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet dans lequel il incarne le fiancé d'Audrey Tautou. Gaspard Ulliel devient un comédien de premier plan. La même année, il est à l'affiche de "Jacquou le croquant" où il interprète le personnage éponyme.

En 2007, sa carrière prend une dimension internationale avec son incarnation d'Hannibal Lecter dans le volet qui raconte la jeunesse du célèbre serial killer "Hannibal Lecter : les origines du mal". Il témoigne de son éclectisme cinématographique en jouant le rôle d'Henri de Guise dans "La Princesse de Montpensier" dans lequel il partage l'affiche avec Mélanie Thierry en 2010. Après ses rôles remarqués dans "Saint Laurent" (2014) et "Juste la fin du monde" (2017), Gaspard Ulliel apparaît dans "Eva" (2017) puis "Sybil" (2019) de Justine Triet. Il incarne l'un des rôles secondaires de la série Marvel "Moon Knight", diffusée sur Disney+ en 2022.

En 2014, Gaspard Ulliel décroche le rôle du célèbre couturier dans "Saint Laurent", réalisé par Bertrand Bonnello. Dans C à vous l'année de la sortie du film, l'acteur explique qu'il a dû prendre en compte "un certain nombre de contrainte" : "la direction qu'on a choisi était de s'écarter de tout mimétisme, ou de l'idée de reproduire quoi que ce soit. L'idée était d'aller dans l'appropriation, même parfois la quasi évocation". Ce biopic est le second consacré à Yves Saint Laurent à sortir au cinéma cette année-là. Dans la seconde version, Pierre Niney incarne le grand couturier français. Les deux comédiens sont nommés pour le César du meilleur acteur, mais c'est Pierre Niney qui remporte la récompense.

Gaspard Ulliel a décroché son premier César, celui du meilleur espoir, en 2005 pour son rôle dans "Un long dimanche de fiançailles". En 2016, Gaspard Ulliel décroche le premier rôle de "Juste la fin du monde", long-métrage de Xavier Dolan. Il y incarne un écrivain, de retour dans sa famille après douze ans d'absence, pour annoncer à ses proches sa mort à venir. Ce rôle lui permet de remporter son second César, celui du meilleur acteur, l'année suivante.

En parallèle de sa carrière d'acteur, Gaspard Ulliel travaille également comme mannequin pour des publicités. Il a notamment tourné en 2010 pour le spot du parfum "Bleu" de Chanel, sous la direction du réalisateur américain Martin Scorsese. Il a également participé à une campagne publicitaire pour les sacs Longchamp aux côtés de Kate Moss. Ci-dessous, retrouvez la publicité "Bleu" de Chanel dans laquelle figure Gaspard Ulliel.

Depuis décembre 2013, Gaspard Ulliel fréquente officiellement la mannequin Gaëlle Pietri, surtout dans des publicités. Ensemble, le couple a donné naissance à un petit garçon en 2016. La petite famille est néanmoins extrêmement discrète, n'apparaissant qu'au détour de rares photographies sur Instagram. Avant de trouver l'amour avec Gaêlle Pietri, Gaspard Ulliel a fréquenté Cécile Cassel entre 2005 et 2007 et une attachée de presse nommée Jordane.

Gaspard Ulliel se distingue notamment parmi les autres acteurs de sa génération par la cicatrice qu'il arbore sur sa joue gauche. L'acteur a expliqué que celle-ci est la conséquence de l'attaque d'un doberman, un coup de griffe plus spécifiquement, alors qu'il n'avait que six ans. Cette marque de cet accident se révèle particulièrement lorsque le comédien sourit.