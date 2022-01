"Mort de Gaspard Ulliel : ce que l'on sait de son accident de ski"

GASPARD ULLIEL MORT. L'acteur français Gaspard Ulliel est mort ce mercredi 19 janvier 2022 à l'âge de 37 ans. La veille, il avait eu un très grave accident de sk.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:48 - Qui est l'autre skieur impliqué dans l'accident ? La mort de Gaspard Ulliel aurait été provoquée après une collision avec un autre skieur sur le domaine de La Rosière. Selon Le Dauphine Libéré, l'autre skieur serait sorti indemne de l'accident et n'a pas été hospitalisé. Il était encore sur place à l'arrivée des secours. Les CRS des Alpes, en charge de l'enquête, doivent l'interroger prochainement sur les circonstances du drame.

19:27 - Un casque "n'aurait pas nécessairement changé les choses" selon la procureure LCI rapporte une information de l'AFP selon laquelle la procureure de la République aurait confirmé que Gaspard Ulliel ne portait pas de casque au moment de l'accidente, ce mardi 18 janvier. Selon elle, "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses" s'il en avait porté un.

19:21 - Qui est sa femme, Gaëlle Pietri ? Gaspard Ulliel était marié à Gaëlle Pietri, un mannequin originaire de Corse, née à quelques kilomètres de Porto-Vecchio. Pour tout savoir sur Gaëlle Pietri, vous pouvez consulter notre article à son sujet en cliquant sur ce lien.

19:04 - Disney pleure son super-héros Dans un communiqué, Disney a réagi à la disparition de Gaspard Ulliel : "Nous sommes profondément attristés d'apprendre la mort tragique de notre amis et collègue Gaspard Ulliel. Nos pensées vont vers sa famille et ses amis pendant cette période." L'acteur français est l'un des super-héros de la nouvelle série Marvel "Moon Knight" diffusée à partir du 30 mars sur la plateforme Disney +.

18:55 - Gaspard Ulliel ne portait pas de casque Selon les informations de BFM TV, Gaspard Ulliel ne portait pas de casque lors de son accident de ski ce mardi 18 janvier.

18:51 - Xavier Dolan rend hommage à celui qui a "transformé" sa vie Sur son compte Instagram, le réalisateur Xavier Dolan a réagi à la mort de son acteur dans le film "Juste la fin du monde", qui avait valu à Gaspard Ulliel le César du meilleur acteur : "C’est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton œil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse. Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d’une douceur étincelante." Bien plus, le réalisateur québécois pleure celui qui a "*transformé ma vie, un être que j’aimais profondément, et que j’aimerai toujours. Je ne peux rien dire d’autre, je suis vidé, sonné par ton départ". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavier Dolan (@xavierdolan)

18:28 - Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête Dans un communiqué de presse, la procureure de la République d'Albertville a indiqué qu'un enquête judiciaire a été confiée aux enquêteurs de la CRS Alpes. Selon les premiers témoignages, Gaspard Ulliel aurait percuté un autre skieur. Les deux se seraient retrouvé au sol. A l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était inconscient, l'autre skieur, lui, était indemne.

18:07 - Le Festival de Cannes rend hommage à Gaspard Ulliel Gaspard Ulliel a fait plusieurs passages au Festival de Cannes. Sur Twitter, les organisateurs de l'événement n'ont pas manqué de rendre hommage à l'acteur décédé : "Gaspard était de cette nouvelle génération qui faisait le cinéma français du futur. Il savait choisir ses films, décider du visage d'une carrière qui n'a jamais cessé de tenir ses promesses. Ses apparitions sur le tapis rouge, de la Princesse de Montpension de Bertrand Tavernier à Juste la fin du monde de Xavier Dolan, s'accompagnaient d'une présence personnelle discrète et pleine de gentillesse. Autant qu'il était brillant et talentueux. Il a donné beaucoup, on s'en souviendra toujours."

18:00 - Anne Hidalgo rend hommage à "un immense acteur qui aura inspiré tant de réalisateurs" Les hommages se multiplient. Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, a tenu à saluer "un immense acteur qui aura inspiré tant de réalisateurs". Et dé préciser sur son compte Twitter : "Sa présence manquera au cinéma français. À sa famille et à ses proches, j'adresse toutes mes pensées."

17:56 - Quels sont les plus grands rôles de Gaspard Ulliel ? (2/2) Gaspard Ulliel avait été nommé au César en 2015 pour son interprétation de Yves Saint Laurent dans le biopic réalisé par Bertrand Bonnello dans "Saint Laurent". Parmi les films importants de sa filmographie, notons également celui qui l'a révélé auprès de la profession, "Embrassez qui vous voudrez", en 2002. L'année suivante, sa prestation dans "Les Egarés" d'André Téchiné confirme son statut comme espoir du cinéma français. Citons également "Jacquou le croquant" (2007) ou "La Princesse de Montpensier" parmi les rôles majeurs de sa carrière.

17:40 - Quels sont les plus grands rôles de Gaspard Ulliel ? (1/2) A peine âgé de 37 ans, Gaspard Ulliel avait déjà tracé une belle carrière au sein du cinéma français et international. Beaucoup de ses confrères déplorent l'immense carrière qu'il aurait pu avoir. Le comédien avait déjà été césarisé à deux reprises : une première fois en 2005 pour "Un long dimanche de fiançailles". Il s'agissait de sa troisième nomination aux César, à seulement vingt ans. La seconde fois qu'il a remporté la statuette remonte à 2017, où il a été récompensé pour son rôle dans "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan.

17:25 - Le Premier ministre Jean Castex rend hommage à Gaspard Ulliel De nombreuses personnalités politiques ont eu une pensée pour Gaspard Ulliel après l'annonce brutale de sa mort ce mercredi 19 janvier 2022. Parmi elles, Jean Castex s'est fendu d'un tweet pour rendre hommage à l'acteur disparu : "Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui, a écrit le Premier ministre. Ils s'aimaient éperdument. C'est le coeur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard."

17:09 - Le Festival de l'Alpe d'Huez prépare un hommage à Gaspard Ulliel Le Festival de l'Alpe d'Huez se tient actuellement au sein de la station de ski, comme c'est le cas chaque année. L'annonce de la mort de Gaspard Ulliel a été vécue comme un véritable choc par les festivaliers présents sur place, mais également les nombreuses célébrités du cinéma françaises venues présenter une comédie au cours de l'événement. Selon BFM TV, présent sur place, "tout le monde se mure dans le silence, tout le monde est en état de choc ici". On apprend également qu'un hommage aura lieu ce soir, juste avant la projection d'un film de Jérôme Commandeur. Selon BFM TV, Thierry Frémaux, invité pour l'occasion, pourrait prendre la parole pour rendre hommage à l'acteur disparu. Une minute d'applaudissement sera également prévue.

16:58 - Alexandra Lamy, "le coeur serré", rend hommage à Gaspard Ulliel Alexandra Lamy fait partie des célébrités qui ont rendu hommage à Gaspard Ulliel ce mercredi. Sur Instagram, la comédienne a posté une photographie de l'acteur, se disant "le coeur serré" après l'annonce de la nouvelle de son décès. "Je garde de toi tous ces moments de joie, nous avons tellement ri. Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent, l'élégance, tu vas tellement nous manquer".