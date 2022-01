"Mort de Gaspard Ulliel : les circonstances de son accident de ski détaillées"

La mort de Gaspard Ulliel est survenue après qu'il soit entré en collision avec un autre skieur au domaine de La Rosière. Le Dauphiné Libéré nous apprend que le comédien ne portait pas de casque au moment du drame, et qu'il souffrait d'un important traumatisme crânien qui lui a coûté la vie. La procureure d'Albertville, Anne Gaches, a néanmoins précisé que, selon elle, "cela n'aurait pas nécessairement changé" le dénouement du drame.

Selon des informations de BFM TV, Gaspard Ulliel avait plusieurs projets en cours lorsque son accident mortel s'est produit. Il devait reprendre le chemin des plateaux de tournage dès la semaine prochaine : il devait jouer sous la direction de Xavier Giannoli, réalisateur du film Illusions perdues une nouvelle série intitulée Tikkoun, face à Vincent Lindon et Ramzy Bédia. Il était également annoncé au casting du prochain film de Bertrand Bonello au printemps.

L'accident de Gaspard Ulliel s'est produit alors que les conditions étaient parfaitement réunies pour une belle journée de ski sans danger. C'est en tout cas ce que révèle le directeur de l'office du tourisme du domaine de La Rosière, Jérémie Silva, auprès du Dauphiné Libéré : "Ce n'est pas une zone particulièrement accidentogène. On est sur une piste bleue, une séparation de deux pistes bleues. C'est la première fois qu'on a un accident aussi grave à cet endroit-là." Par ailleurs, la météo tout comme la neige étaient propices à une bonne pratique de ski.

09:10 - Que révèlent les premiers éléments de l'enquête sur le déroulé du drame ?

Suite à la mort brutale et tragique de Gaspard Ulliel ce mercredi 19 janvier 2022, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Selon les premiers éléments connus à ce jour, l'acteur français aurait percuté un autre skieur la veille , au croisement de deux pistes bleues (donc jugées accessibles à tous) sur le domaine de La Rosière en Savoie, où il passait ses vacances. L'accident se serait produit à 15h58 exactement, alors que Gaspard Ulliel "venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient" sur une autre piste, précise la procureure d'Albertville. Les secours interviennent très rapidement, mais l'acteur était "immobile, inconscient dans la neige". Les deux skieurs sont tombés, mais le second impliqué s'en est sorti sans blessure. Gaspard Ulliel ne portait pas de casque au moment de l'accident, mais selon la procureure, "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses" s'il en avait porté un. Il a ensuite été héliporté au CHU de Grenoble et décède au lendemain du drame.