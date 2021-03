Adèle Haenel : que devient l'actrice depuis les César 2020 ?

L'actrice vue dans En liberté ! s'était levée aux César 2020 après le prix remis à Roman Polanski. Depuis, elle se fait très discrète. Adèle Haenel était d'ailleurs absente de la cérémonie 2021.

[Mis à jour le 21 mars 2021 à 20h44] Depuis la cérémonie des César 2020, on entend moins parler d'Adèle Haenel. Rappelons que l'actrice a quitté en trombe la salle Pleyel suite au sacre de Roman Polanski, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, comme meilleur réalisateur, en criant "la honte". La comédienne a ensuite disparu des écrans. La conséquence d'un boycott suite à sa sortie fracassante des César ? Pas du tout, si l'on en croit des professionnels du milieu, qui écartent cette hypothèse dans les colonnes du Parisien. Selon l'actrice Aïssa Maïga, le contexte sanitaire "joue sûrement aussi pour Adèle, qui est par ailleurs une actrice très sélective." Cités par Le Parisien, les réalisateurs Robin Campillo (120 battements par minute) et Pierre Salvadori (En liberté !) se disent prêts à retravailler avec elle à l'avenir.

La carrière d'Adèle Haenel ne serait donc pas au point mort. En mars 2020, elle signe un contrat avec l'une des plus grandes agences d'acteurs américaines, la CAA. Cependant, en novembre 2020, la comédienne de 32 ans confie au Financial Times ses envies de théâtre, mettant de côté le cinéma pour un temps. On aurait d'ailleurs dû voir Adèle Haenel sur scène dans L'étang, mais celle-ci a connu des reports en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. On a également pu apercevoir l'actrice à plusieurs reprises dans des manifestations prônant l'égalité homme femmes ou pour dénoncer les violences policières. Elle a également refusé de remettre un César lors de l'édition 2021, comme d'autres personnes, a indiqué Marina Foïs en amont de la cérémonie.

Biographie d'Adèle Haenel - Adèle Haenel est une actrice française née le 1er janvier 1989 à Paris. Découverte dans Les Diables en 2002, elle se fait un nom au sein du cinéma français grâce à ses rôles dans La Naissance des pieuvres, Suzanne, Les Combattants ou encore Portrait de la jeune fille en feu. Césarisée à deux reprises pour Suzanne et Les Combattants, la comédienne s'engage publiquement contre les violences faites aux femmes après avoir révélé avoir été elle-même victime d'attouchements et de harcèlement sexuel de la part du réalisateur Christophe Ruggia lorsqu'elle était mineure. Elle marque son opposition contre la victoire de Roman Polanski aux César 2020 en quittant la salle.

Après avoir suivi des cours de théâtre, Adèle Haenel est choisie par Christophe Ruggia pour apparaître dans Les Diables en 2002. A 18 ans, elle joue dans La Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, un rôle qui lui vaut une première nomination aux Césars dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Deux ans plus tard, on la retrouve à la télévision dans Déchaînées où elle tient le premier rôle, celui de Lucie, une jeune femme à la recherche de sa grand-mère. En 2011, elle enchaîne les rôles au cinéma, en commençant par Trois Mondes, un film policier avec Raphaël Personnaz, puis dans L’Apollonide, souvenir d'une maison close sous la direction de Bertrand Bonello. Sa performance lui vaut une seconde nomination aux César ainsi que le Prix Lumière du Meilleur espoir féminin. Par la suite, elle tient un second rôle dans le drame En Ville avant de partager l’affiche d’Après le Sud avec Sylvie Lachat et celle du thriller Alyah aux côtés de Pio Marmaï. En 2013, le film Suzanne sort en salles et auréole l’actrice d’un César du Meilleur second rôle féminin.

Elle aura l'occasion de confirmer sa performance en 2014 dans le film Les Combattants, drame de Thomas Cailley. Son rôle de jeune femme déterminée lui vaut le second César de sa jeune carrière, comme Meilleure actrice. Désormais lancée, l'actrice se tourne de plus en plus vers le théâtre, mais est aussi attendue au cinéma dans Les Ogres et The Forbidden Room, du Canadien Guy Maddin.

En 2016, elle tourne pour les frères Dardenne dans La Fille inconnue et Orpheline d'Arnaud des Pallières, sorti en 2017. Son interprétation de Sophie, une militante engagée dans le long-métrage 120 battements par minute, lui vaudra une nouvelle nomination aux Césars. Elle sera de nouveau nommée à la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma français pour son rôle d'une policière en deuil dans En liberté ! Elle s'illustre au Festival de Cannes en 2019 dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui repartira avec le prix du meilleur scénario.

Le 3 novembre 2019, Adèle Haenel détaille les agressions dont elle aurait été victime entre ses 12 et 15 ans dans les colonnes de Mediapart. En 2001, elle rencontre Christophe Rugia, et obtient le premier rôle dans son film Les Diables. Elle raconte avoir subi des "attouchements" et un "harcèlement sexuel permanent", favorisés par une emprise que le cinéaste aurait exercée sur elle durant plusieurs années, de 2001 à 2004. Les faits se seraient produits au domicile de Christophe Ruggia et lors de festivals. La comédienne précise : "Je m'asseyais toujours sur le canapé et lui en face dans le fauteuil, puis il venait sur le canapé, me collait, m'embrassait dans le cou, sentait mes cheveux, me caressait la cuisse en descendant vers mon sexe, commençait à passer sa main sous mon T-shirt vers la poitrine. Il était excité, je le repoussais mais ça ne suffisait pas, il fallait toujours que je change de place". Pour l'actrice, Christophe Ruggia "cherchait à avoir des relations sexuelles". "Je ne bougeais pas, et il m'en voulait de ne pas consentir", affirme-t-elle. L'actrice césarisée a porté plainte contre le réalisateur en novembre 2019.

Dans un droit de réponse, Christophe Ruggia plaide "un malentendu" tout en reconnaissant avoir "commis l'erreur de jouer les pygmalions" avec Adèle Haenel. Le réalisateur a été mis en examen le 16 janvier 2020 pour "agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime". Selon Médiapart, le cinéaste français a continué à nier les faits lors de sa garde à vue. Après avoir été présenté devant un juge d'instruction, ce dernier a demandé à ce que Christophe Ruggia soit placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec la plaignante. L'enquête est menée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCVRP).

Après avoir témoigné de son agression et du harcèlement qu'elle a subi dans les colonnes de Mediapart, Adèle Haenel est devenu l'une des figures emblématiques de #MeToo dans le cinéma français. Lors des César 2020, le réalisateur accusé de viols Roman Polanski a reçu la statuette du Meilleur réalisateur. Suite à cette annonce, la comédienne exprime publiquement sa colère en quittant la salle Pleyel, criant "la honte". Cette réaction a divisé au sein du cinéma français entre ceux qui approuvent son geste et ceux qui le dénoncent. Pour justifier son départ, Adèle Haenel a expliqué auprès de Mediapart : "Ce qu'ils ont fait, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire".

Adèle Haenel est très discrète sur sa vie privée. En 2014, au moment de recevoir son César pour son rôle dans Suzanne, la comédienne a fait un coming out passé inaperçu sur la scène du théâtre Chatelet. Elle a en effet déclaré "Je voulais remercier Céline... parce que je l'aime". Adele Haenel aurait donc été en couple avec la réalisatrice Céline Sciamma, qui l'a dirigée sur le film La Naissance des pieuvres, mais aussi Portraits de la jeune fille en feu. Toutefois, l'actrice de 31 ans ne s'étalant que très peu sur sa vie intime, on ne sait pas si les deux femmes sont toujours en couple aujourd'hui ou non.