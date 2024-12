Hudson Meek : de quoi est décédé l'acteur de Baby Driver ?

L'acteur de seize ans est mort d'un traumatisme deux jours après avoir été admis à l'hôpital. Il est tombé d'un véhicule en mouvement.

Ce n'est que ce jeudi 26 décembre 2024 que la nouvelle est tombée. Hudson Meek est mort samedi 21 décembre à l'hôpital de l'Université de l'Alabama, à Birmingham aux États-Unis. Il y avait été admis deux jours plus tôt, le 19 décembre, après avoir chuté d'un véhicule en mouvement, à Vestavia Hills (Alabama, États-Unis), ce qui lui a causé un traumatisme, apprend-on de CNN. Une information confirmée par ses proches sur son compte Instagram : "Ses seize années sur cette terre ont été bien trop courtes, mais il a accompli tant de choses et a eu un impact significatif sur toutes les personnes qu'il a rencontrées."

L'adolescent était notamment connu pour avoir interprété le rôle de Baby, en version plus jeune, dans Baby Driver d'Edgar Wright en 2017. Ce rôle, également incarné par Ansel Elgort, l'avait fait connaître du grand public. Il a aussi joué dans plusieurs séries américaines, comme Found et Légacies, le spin-off de The Vampire Diaries et The Originals. Il fait aussi partie du casting du thriller The School Duel, qui doit bientôt sortir au cinéma.