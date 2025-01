Mort de Benoît Allemane : ce n'était pas que la voix française de Morgan Freeman ! Ses plus grands rôles

L'acteur français de doublage Benoît Allemane, connu pour être la voix de Morgan Freeman, James Earl Jones ou encore Brian Cox, nous a quittés à l'âge de 82 ans. Retour sur son immense carrière ponctuée de classiques.

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà entendu sa voix une fois (au moins !). L'immense acteur français Benoît Allemane, particulièrement connu pour son travail dans le doublage, est décédé à l'âge de 82 ans, a-t-on appris ce lundi 6 janvier 2025. Ce sont ses amis qui ont annoncé la triste nouvelle sur le réseau social Facebook.

Benoît Allemane a bercé l'enfance de nombreux spectateurs. Le comédien de doublage était principalement connu pour être la voix française de Morgan Freeman. Il a doublé le comédien afro-américain dans 47 films depuis les années 1990, notamment Robin des Bois, prince des voleurs, Impitoyable, Les Evadés, la trilogie Batman de Christopher Nolan, Lucy, La chute de Londres ou Insaisissables.

Mais la carrière de Benoît Allemane ne se résume pas uniquement à son doublage de Morgan Freeman. Il avait également prêté sa voix en français à James Earl Jones (dans A la poursuite d'octobre rouge), Brian Cox (Braveheart), George Kennedy (la saga Y a-t-il un flic...) ou John Goodman (Transformers). On a également pu entendre sa voix dans les films en prises de vues réelles Working Girl, Last Action Hero, Mortal Kombat, Showgirls, Mars Attacks !, Arrête-moi si tu peux, La ligue des gentlemen extraordinaires, ou encore La planète des singes : les Origines (liste non exhaustive).

Benoît Allemane a également doublé plusieurs personnages de films d'animation depuis les années 1970. Il était principalement connu pour être la voix de Charlie le coq dans les films mettant en scène les Looney Tunes. Il a aussi été la voix du roi Richard "Coeur de Lion" dans Robin des Bois, Zeus dans Hercule, le grand-père de Petit-Pied dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles ou Goliath dans Gargoyles. Il a également incarné le Père Noël dans des spots télévisés et dans L'apprenti Père Noël, ou Super-Baloo dans la série éponyme.

Si sa carrière de doubleur est particulièrement riche, on a également pu apercevoir Benoît Allemane à l'écran, notamment dans Mon père, ce héros (1991), Les Visiteurs 2 (1998), Plus Belle la vie (René Cassagne, en 2008), Alice Nevers (2019), J'accuse (2019) ou plus récemment Bonnard, Pierre et Marthe (2023).