A couteaux tirés 3 : le film avec Daniel Craig est pour bientôt avec un casting déjà excitant

Le détective Benoît Blanc sera bientôt de retour sur Netflix pour résoudre une nouvelle enquête réalisée par Rian Johnson. Les premiers noms du casting commencent à tomber (et ça donne envie).

Une nouvelle enquête se profile pour Benoît Blanc. Après avoir résolu le meurtre du romancier Harlan Thrombey (A couteaux tirés) et résolu l'énigme de la murder party d'un milliardaire excentrique (Glass Onion), le détective du Kentucky va devoir mettre à profit ses méninges pour résoudre un nouveau mystère. Netflix a annoncé la sortie en 2025 du troisième volet de la franchise policière de Rian Johnson (Les derniers Jedi, Looper), intitulé Wake up Dead Man.

Une première vidéo est venu annoncer "la plus dangereuse des enquêtes" de Benoît Blanc, sans que le scénario précis ne soit encore annoncé. On sait toutefois que Daniel Craig sera bel et bien de retour dans la peau de l'excentrique détective. Et surtout, il ne sera pas le seul. De premiers noms de la distribution ont été annoncés, et autant dire que ça fait déjà envie.

Parmi les premiers noms annoncés pour donner la réplique à l'ancien James Bond, citons l'acteur Josh O'Connor, révélé dans le rôle du prince Charles dans les saisons 3 et 4 de The Crown qui fait désormais sensation dans Challengers. Il sera accompagné d'une autre étoile montante d'Hollywood, Cailee Spaeny. Si son nom ne vous dit peut-être rien, sachez qu'elle a remporté la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise 2023 pour son rôle dans Priscilla, dans lequel elle incarne l'épouse du King. Elle s'est également illustrée en jeune photojournaliste dans le film de guerre Civil War, sorti en avril.

Dernier nom annoncé en date, et pas des moindres, Andrew Scott sera également de la partie pour ce troisième épisode de A couteaux tirés. L'acteur irlandais s'est illustré dans les séries Sherlock (il incarne Moriarty) ou Fleabag (le "hot priest"), mais aussi dans Ripley sur Netflix. Côté cinéma, il était également bouleversant dans Sans jamais nous connaître. Il y a également fort à parier que des noms bien connus seront annoncés prochainement pour compléter la distribution.

Sorti en 2019, A couteaux tirés a été un succès surprise au cinéma. Cette comédie policière à la Agatha Christie qui ne manquait pas de faire au passage une satire de son époque et de ses personnages, avec un casting d'acteurs très connus. Il a même été nommée à l'Oscar du Meilleur scénario original. Sa suite, Glass Onion, est sortie trois ans plus tard et proposait cette fois un véritable contre-pied des "whodunnit" classiques.