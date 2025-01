Pourquoi Marjane Satrapi refuse-t-elle la Légion d'honneur ?

La réalisatrice et dessinatrice de Persepolis a annoncé refuser la Légion d'honneur en raison de "l'attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran"

L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi a annoncé "décliner" la Légion d'honneur qui devait lui être remise au cours du mois de janvier. La dessinatrice et réalisatrice de 55 ans, connue mondialement pour la bande-dessinée et le film Persepolis, a expliqué son refus en raison de ses "principes" et de son "attachement" à sa "patrie de naissance" dans un courrier adressé à la ministre de la Culture Rachida Dati et publié sur son compte Instagram ce lundi 13 novembre, et confirmée par la suite à l'AFP. "Depuis un moment, j'ai réellement du mal à comprendre la politique de la France vis-à-vis de l'Iran", détaille-t-elle sur les réseaux sociaux.

Réfutant tout "mépris" envers l'institution de la Légion d'honneur, Marjane Satrapi a toutefois écrit : "Je ne peux ignorer ce que je perçois comme une attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran". Dans une vidéo, elle précise que son geste est "une marque de solidarité avec les Iraniens, surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne, mais aussi avec [ses] compatriotes français retenus en otage en Iran".

Marjane Satrapi dit regretter que de "jeunes Iraniens épris de liberté, des dissidents, des artistes, se voient refuser des visas", y compris touristiques, pendant que des enfants "d'oligarques iraniens se baladent à Paris comme à Saint-Tropez sans que cela ne pose aucun problème." "Soutenir la révolution des femmes en Iran ne peut pas se résumer à des photos avec des victimes ou des célébrités lors des commémorations de la mort de Mahsa Amini", affirme-t-elle en référence à une jeune femme arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, décé dée en 2022.

"Le refus de la Légion d'honneur n'est en aucun cas une action ou une pensée contre la France", assure Marjane Satrapi. "Bien au contraire, j'aime profondément ce pays qui est le mien". Elle souhaite cependant que "la France reste fidèle à elle-même". "Je serai honorée lorsque tous les défenseurs de la liberté le seront à mes côtés [...] Quand vous avez un peuple qui se bat pour la démocratie (…) il faut le soutenir."