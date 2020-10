Cinéma et coronavirus : nouvelle fermeture des cinémas suite au reconfinement

Une semaine après l'extension du couvre-feu à un total de 58 départements, le Président de la République a annoncé un retour au confinement national. Les salles de cinéma seront donc fermées dès le vendredi 30 octobre.

[Mis à jour le 29 octobre 2020 à 9h29] Lors d'une allocution télévisée le mercredi 28 octobre, le chef de l'Etat a détaillé sa décision de mettre à nouveau en place un confinement national qui a vocation à enrayer la deuxième vague de contamination de Covid-19 que subit la France ces dernières semaines. Si les mesures de couvre-feu ont été jugées efficaces, elles ne sont pas suffisantes. Le gouvernement a donc décidé de revenir à un confinement national dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre à minuit. Si le Président Emmanuel Macron n'a pas mentionné spécifiquement le sort des salles de cinéma dans son allocution, il a tout de même évoqué la fermeture de tous les commerces jugés non essentiels. Comme lors du confinement de mars à mai 2020, les salles de cinéma devraient donc être fermées dès ce vendredi à minuit.

Dans son discours, le Président de la République expliquait que le confinement durerait a minima jusqu'au 1er décembre. Il est également envisageable que celui-ci soit reconduit comme cela avait été le cas de mars à mai dernier. Les dispositions prises par le gouvernement doivent être détaillées dans la journée du 29 octobre pour évoquer plus précisément ce que les Français auront droit ou non de faire. Cela devrait également concerner, du moins en partie, les salles de cinéma durement touchées par les diverses mesures prises depuis le mois de mars. En tout état de cause, un fonds d'aide devrait à nouveau être prévu pour soutenir la filière cinéma avec probablement le retour du chômage partiel dans le but de maintenir les emplois.