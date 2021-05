Cinéma ouvert : films à voir, masque, mesures sanitaires... Tout sur la réouverture

CINEMA OUVERTURE. Les cinémas rouvrent dans toute la France ce mercredi 19 mai 2021 après six mois de fermeture. On vous récapitule toutes les informations à connaître avant de se rendre de nouveau dans les salles.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 13h30] J-1 avant le retour des cinémas ! Les salles obscures rouvrent leurs portes dans toute la France dès ce mercredi 19 mai 2021, après plus de six mois de fermeture en raison de la Covid-19. Pour préparer ce retour des cinéphiles, de nombreux films mais aussi plusieurs mesures sanitaires sont prévus. Parmi elles, on compte le port du masque, l'interdiction de la vente de confiseries ou encore des horaires de séances adapter pour garantir la distanciation entre les spectateurs. Pour rappel, le couvre-feu sera décalé à 21h du 19 mai au 9 juin 2021, ce qui permettra au public de profiter de séances en fin de journée avant de rentrer chez eux.

Pour l'ouverture des cinémas, une trentaine de films seront à découvrir. Parmi ceux que l'on pourra voir à cette date, notons d'abord ceux qui n'ont bénéficié que de quelques jours d'exploitation avant la fermeture en octobre 2020. C'est le cas de Garçon Chiffon, ADN ou encore Adieu les cons, sont prioritaires pour la semaine d'ouverture. Des nouveautés seront également à découvrir, comme Mandibules de Quentin Dupieux, Falling de Viggo Mortensen ou encore Envole-moi de Christophe Barratier. Ci-dessous, retrouvez une sélection des films à voir dans les cinémas pour les prochaines semaines. Plus bas dans cet article, on vous détaille toutes les informations concernant l'ouverture des cinémas, que ça soit les mesures sanitaires, ou encore les règles concernant le couvre-feu ou le port du masque.

En savoir plus sur la réouverture des cinémas

En raison de la crise sanitaire, les cinémas français sont fermés depuis le 30 octobre 2020. La date de réouverture des salles a finalement été annoncée dans une interview d'Emmanuel Macron à la PQR : les cinémas seront ouverts à partir du 19 mai 2021. À cette date, le couvre-feu sera toujours en vigueur à partir de 21 heures, il n'y aura donc pas de séance de début de soirée. Il faudra attendre le 9 juin, et l'élargissement du couvre-feu à 23h, pour retrouver la fameuse séance de 21h.

Les reprises du 19 mai 2021

Les nouvelles sorties cinéma du 19 mai 2021

Mandibules

Envole-Moi

Tom et Jerry

Falling

Slalom

Le dernier voyage

Audacieuses

Demon slayer - le film : le train de l'infini

Ecoliers

L'étreinte

Karnan

Master

On-Gaku : Notre Rock !

Qui chante là-bas ?

Radhe

Stardog et Turbocat

Violet Evergarden - le film

Les cinémas rouvrent leurs portes le 19 mai 2021. Toutefois, la situation sanitaire restant alarmante, des mesures d'hygiène strictes devront être en vigueur. Tout d'abord concernant les jauges de spectateurs : les salles rouvriront à 35% de leur capacité dès la réouverture. Cette jauge sera élargie dès le 9 juin à 65% de la capacité de l'établissement, avant de prendre fin dès le 30 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Lors d'une séance à l'Assemblée nationale le 3 mai 2021, Roselyne Bachelot a également précisé que la vente de pop-corn et de confiseries sera interdite à l'intérieur, mais la restauration extérieure sera autorisée. Le public devra également se plier aux règles suivantes pour favoriser la distanciation :

Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble du cinéma et pendant toute la séance, même durant le film

L'achat des billets en ligne ou le paiement avec le sans contact doit être privilégié par les spectateurs, afin d'éviter les contacts en caisses

Chaque fauteuil occupé doit être entouré de deux places vacantes entre chaque spectateur, sauf pour les personnes arrivant ensemble : elles pourront s'asseoir côte à côte.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des spectateurs

Les séances auront des horaires adaptées afin de contenir les flux de spectateurs. Des sens de circulation précis seront mis en place.

Aucune confiserie n'est vendue à l'intérieur des cinémas

Après le premier confinement, la règle concernant le port du masque dans les cinémas a changé plusieurs fois. Pour cette réouverture le 19 mai 2021, la règle est beaucoup plus simple : le masque doit être porté par le public dans l'ensemble de l'établissement, et même durant la séance. La vente de confiserie a d'ailleurs été interdite pour éviter que les spectateurs n'enlèvent leur masque à répétition durant la projection du film.

Concernant le couvre-feu élargi à 21h au 19 mai 2021, la ministre de la Culture n'a pas donné de précision : il n'a pas été précisé si le ticket de cinéma permettra aux spectateurs de rentrer chez eux après le couvre-feu. En l'absence d'informations à ce sujet, il semble probable que les règles en vigueur lors du premier couvre-feu en octobre 2020 soit de vigueur : pour rappel, le ticket de cinéma ne servait pas de dérogation au couvre-feu. Les cinémas devront donc adapter les horaires de leurs séances pour permettre au public de pouvoir rentrer pour 21h. Dès le 9 juin 2021, le couvre-feu est décalé à 23h, ce qui va permettre de retrouver la fameuse séance de début de soirée. Le couvre-feu doit prendre fin à partir du 30 juin 2021, si les conditions sanitaires sont réunies.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dès le début du mois de juin, le pass sanitaire, un nouveau protocole sanitaire obligatoire pour se rendre dans certains lieux de plus de 1000 personnes, entre en vigueur. Cependant, il ne sera pas nécessaire pour accéder aux cinémas, qui rouvrent dès la mi-mai. Emmanuel Macron a précisé dans son interview du 29 avril 2021 que le pass sanitaire "ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres et les cinémas, ou pour aller chez des amis". Il sera donc possible de se rendre au cinéma dans des conditions habituelles, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.