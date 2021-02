Réouverture des cinémas : pas de date annoncée, ce que l'on sait

Depuis les dernières annonces gouvernementales, aucune date de réouverture de cinéma n'a été annoncée. Pour l'heure, on ne sait pas quand pourront rouvrir les salles.

[Mis à jour le 25 février 2021 à 11h03] Le secteur de la culture, dont celui du cinéma, est fortement impacté par la crise sanitaire. Depuis le deuxième confinement fin octobre, les salles sont restées fermées plus de cent jours, sans pour l'heure de perspective de réouverture à ce stade. La dernière fois que Jean Castex a abordé la situation du monde de la culture, c'est le 7 janvier 2021, alors qu'il indiquait que les salles resteraient fermées au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Depuis, aucune perspective de réouverture n'a été annoncée, les conditions sanitaires n'étant pas réunies selon le gouvernement.

Plusieurs stars du septième art ont interpellé le gouvernement et plus particulièrement Roselyne Bachelot sur les réseaux sociaux pour appeler à la réouverture des cinémas, comme Jean Dujardin ou Pierre Niney. Le 8 février 2021, dans une interview à BFM TV, la ministre de la Culture a dit "entendre la frustration des artistes. Il y a peut-être un chiffre qui manque dans l'interpellation que me fait Pierre Niney [qui notait à cette date que les cinémas étaient fermés depuis 100 jours, NDLR] : 80 000 morts par le coronavirus, des centaines de milliers de personnes avec des séquelles extrêmement dures, ces personnes qui ne retrouveront jamais une vie normale (...) C'est ce qui est difficile à gérer : tenir compte des contraintes sanitaires et faire en sorte que les activités culturelles continuent de la meilleure façon."

Le secteur, qui s'était pourtant préparé depuis plusieurs semaines, à une réouverture en janvier, va donc à nouveau devoir s'adapter. Le gouvernement prévoit de poursuivre ses aides aux acteurs de la culture. Sans surprise d'ailleurs, en raison de la crise sanitaire, la fréquentation des cinémas a chuté de 70 % par rapport à 2019 sur l'ensemble de l'année 2020. Les salles ont, en effet, été fermées durant 162 jours, soit entre un tiers et la moitié de l'année. Depuis le dernier confinement fin octobre 2020, les cinémas sont restés fermés plus de cent jours.