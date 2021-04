Oscars : Nomadland, Florian Zeller... Le palmarès complet

OSCARS 2021. Un triomphe pour Nomadland, des victoires françaises notamment pour Florian Zeller... Voici ce qu'il faut retenir du palmarès des Oscars 2021.

07:44 - Trois prix pour des Français Cette année, plusieurs Oscars ont été décernés à des Français. Citons Florian Zeller qui a reçu le prix du meilleur scénario adapté pour The Father, Alice Doyard co-réalisatrice de Colette, Oscar du meilleur court-métrage documentaire et enfin Nicolas Becker pour l'Oscar du meilleur son décerné à Sound of Metal.

07:22 - De quoi parle The Father, primé deux fois aux Oscars ? The Father est un film de Florian Zeller porté par Anthony Hopkins et Olivia Colman dans lequel on suit le parcours d'un homme de 80 ans dont le monde se délite peu à peu. Sa fille compte quitter Londres pour Paris avec l'homme qu'elle vient de rencontrer et, ce faisant, lui propose d'être prise en charge par des aides-soignantes. Pourtant, plus tard, un autre homme vient voir Anthony lui expliquer qu'il est marié avec sa fille depuis 10 ans et qu'ils n'ont jamais prévu de quitter le Royaume-Uni. Que se passe-t-il ? Le père se pose beaucoup de questions sur sa vie et son entourage. Est-il en train de délirer ou sa fille essaie-t-elle de le faire passer pour fou ?

06:52 - Où voir les films récompensés aux Oscars 2021 ? Beaucoup des films récompensés lors des Oscars 2021 ne sont pas encore sortis en France, les salles étant encore fermées pour l'instant. Citons par exemple Nomadland, élu meilleur film, doit sortir en France le 9 juin prochain. The Father, prix du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté, n'a pas de date de sortie pour l'heure mais nul doute qu'il sortira peu après la réouverture des salles tout comme Sound of Metal. Judas and the Black Messiah, primé deux fois, est disponible sur Canal+ et MyCanal. Soul, récompensé du prix du meilleur film d'animation, est disponible sur Disney+. Mank, deux prix de son côté, est disponible sur Netflix tout comme Le Blues de Ma Rainey (deux prix), le prix du meilleur documentaire La Sagesse de la pieuvre et les deux courts-métrages Two Distant Strangers et If Anything Happens I Love You. Drunk, prix du meilleur film étranger, ressortira en France avec la réouverture des salles.

06:33 - Découvrez la bande-annonce de Nomadland et son synopsis Meilleur film, meilleure réalisation et meilleure photographie aux Oscars 2021, Nomadland est un film de Chloé Zhao qui met en scène Frances McDormand dans le rôle de Fern, une femme qui travaillait dans une cité ouvrière du Nevada touché de plein fouet par la crise. Suite à ces événements, elle décide alors de prendre la route avec son van et de vivre telle une nomade en rupture avec les normes de la société moderne.

06:09 - Anthony Hopkins meilleur acteur, seule "surprise" de la soirée Faisant le choix de bousculer l'ordre établi, l'Académie des Oscars a annoncé le prix du meilleur film avant les prix d'interprétation. La cérémonie s'est achevée sur la victoire d'Anthony Hopkins pour son interprétation dans The Father. Un choix qui a pu surprendre sur les réseaux sociaux qui s'attendaient à un dernier hommage à Chadwick Boseman, nommé pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey à titre posthume, l'acteur étant décédé le 28 août à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du côlon. Une déception pour ceux qui espéraient un dernier hommage à Chadwick Boseman mais cela n'enlève rien à la qualité de l'interprétation d'Anthony Hopkins qui, malheureusement, n'était pas à Los Angeles pour accepter son prix.

05:54 - Deux Oscars pour Sound of Metal Parmi les chouchous des nominations, on peut citer Sound of Metal de Darius Marder, drame qui suit un jeune musicien frappé de surdité. Le film, nommé six fois aux Oscars 2021, a remporté deux statuettes pour le meilleur son mais aussi pour le meilleur montage. Le long-métrage est pour l'instant inédit en France et attend la réouverture des salles de cinéma pour sortir.

05:36 - Un prix pour Tenet Largement ignoré par les Oscars avec seulement deux nominations, le dernier blockbuster de Christopher Nolan n'a obtenu qu'un seul prix cette nuit aux Oscars 2021. Mais c'est un prix qui est mérité puisqu'il s'agit de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On rappellera que Tenet est le premier blockbuster à être paru cet été pour relancer l'exploitation en salles et soutenir le circuit traditionnel. Le film a rapporté un total de 363 millions de dollars.

05:30 - Les Sept de Chicago boudé par les Oscars Le film d'Aaron Sorkin Les Sept de Chicago n'a obtenu aucun prix lors des Oscars 2021 malgré ses six nominations. Il faut dire que la concurrence était rude pour le drame judiciaire qui met en scène le procès des "sept de Chicago", sept chefs de file de la gauche radicale américaine accusés de complot suite à des émeutes ayant eu lieu à Chicago en 1968. Le film était notamment nommé dans les catégories meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario original et meilleure photographie.

05:22 - Nomadland grand gagnant des Oscars 2021 Avec trois prix principaux obtenus cette nuit à Los Angeles lors de la cérémonie des Oscars 2021, Nomadland de Chloé Zhao s'impose comme le grand gagnant de la cérémonie. Le film remporte les prix de la meilleure réalisation, du meilleur film et de la meilleure actrice. Pour rappel, Nomadland est pour l'instant inédit en France et attendra la réouverture des salles de cinéma avant de sortir. Son distributeur, Disney France, a prévu pour l'instant une date de sortie le 9 juin prochain.

05:16 - Anthony Hopkins salué pour The Father Le dernier Oscar a été décerné à Anthony Hopkins pour sa performance dans The Father de Florian Zeller. L'acteur faisait face à Riz Ahmed (Sound of metal), Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari). C'est très certainement une surprise pour beaucoup qui donnaient Chadwick Boseman gagnant à titre posthume.

05:13 - Le prix de la meilleure actrice pour Frances McDormand Avant-dernier prix remis cette nuit lors des Oscars 2021, le prix d'interprétation féminine. Etaient nommées cinq actrices : Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey), Andra Day (The US VS Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Promising Young Woman). Et c'est Frances McDormand qui l'a emporté, trouvant ici son quatrième Oscar dont le deuxième ce soir puisqu'elle vient d'obtenir le prix du meilleur film traditionnellement donné aux producteurs.

05:06 - Nomadland remporte l'Oscar du meilleur film Une fois n'est pas coutume, le prix du meilleur film a été décerné aux Oscars avant les prix d'interprétation. Huit films étaient nommés dans la catégorie Meilleur Film en cette année 2021. C'est finalement Nomadland qui l'a emporté face aux sept autres nommés : The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari,, Promising Young Woman, Sound of Metal, Les Sept de Chicago. Le film de Chloé Zhao faisait figure de favori pour remporter le titre suprême aux Oscars 2021. Dont acte.

04:56 - De quoi parle Judas and the Black Messiah ? Nommé dans six catégories cette nuit aux Oscars 2021, Judas and the Black Messiah est un film réalisé par Shaka King qui met en scène Daniel Kaluuya dans le rôle du leader des Black Panther Fred Hampton de l'Illinois. Lakeith Stanfield, petit malfaiteur arrêté par le FBI, est chargé d'infiltrer le mouvement pour informer le bureau d'investigation des agissements du parti. Mais, au contact de Hampton, le jeune homme va vite se poser des questions sur le bien fondé de ce qu'on lui a demandé de faire. Notez que le film est désormais disponible en rotation sur Canal+ et en streaming sur MyCanal depuis ce samedi.