Oscars : palmarès, nominations... Ce que vous ne savez pas sur la cérémonie 2022

OSCARS 2022. La 94e cérémonie des Oscars se déroule dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars 2022, retransmise en direct sur Canal+ et MyCanal. Mais connaissez-vous toutes les anecdotes sur cette édition 2022, et la soirée de remise de prix en général ?

L'essentiel

Les Oscars 2022 sont diffusés dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, en direct du Dolby Theatre d'Hollywood. En France, le tapis rouge et la soirée est à suivre à la télévision sur Canal+ et en streaming sur MyCanal, de 23h30 à 5h30 du matin. Cette 94e cérémonie met à l'honneur les meilleurs films du cinéma américain et international de l'année passée. Parmi les nommés, on retrouve le film Netflix de Jane Campion The Power of the Dog, le remake de West Side Story par Steven Spielberg, le film japonais Drive my car, le long-métrage de science-fiction Dune réalisé par Denis Villeneuve, la comédie Don't look up, le biopic La méthode Williams, le film de Paul Thomas Anderson Licorice Pizza, le dernier long-métrage de Kenneth Branagh Belfast, le remake de La Famille Bélier qui s'intitule Coda ou encore le film noir Nightmare Alley de Guillermo del Toro.

Chaque année, les Oscars réservent leur lot d'anecdotes pour les férus de la cérémonie et les cinéphiles en tout genre qui veulent en savoir plus sur les nominations et les coulisses de la cérémonie. Saviez-vous que tous les prix ne seront pas remis au cours de la soirée 2022 ? Que des couples de stars sont nommés, ou encore que Jane Campion est la première femme à être nommée pour l'Oscar de la meilleure réalisation pour la deuxième fois de sa carrière ? Ci-dessous, on vous récapitule tout ce que vous ne savez (peut-être) pas sur la 94e cérémonie des Oscars, ainsi que toutes les informations à connaître sur la soirée.