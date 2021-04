"Oscars : quels gagnants au palmarès 2021 ? [EN DIRECT]"

OSCARS 2021. L'Académie des Oscars révèle son palmarès 2021. Suivez la cérémonie en direct avec la rédaction de Linternaute.com

Sommaire

Nominations et palmarès des Oscars 2021

Qui sont les nommés à surveiller ? Avec 10 nominations, Mank de David Fincher est le film le plus nommé cette année. On parle également beaucoup de Nomadland de Chloé Zhao qui pourrait emporter de nombreux prix dans les catégories reines. On s'attend également à ce que le film de Thomas Vinterberg, Drunk, l'emporte du côté des films étrangers.

Sur quelle chaîne peut-on regarder les Oscars 2021 ? C'est Canal+ qui diffuse en France la cérémonie des Oscars. La chaîne diffuse l'émission en clair. Elle est donc disponible au non-abonnés sur Canal+ et sur MyCanal en streaming.

02:50 - Le Blues de Ma Rainey vire en tête au nombre de prix obtenus Avec deux prix reçus coup sur coup, Le Blues de Ma Rainey est désormais en tête au nombre de statuettes reçues cette année aux Oscars. Le film est une adaptation d'une pièce de théâtre où l'on peut notamment voir Viola Davies transformée en monstre du blues. Elle y fait notamment face à Chadwick Boseman dans le rôle d'un jeune trompettiste impétueux. L'acteur, décédé au mois d'août, est nommé dans la catégorie meilleur acteur à titre posthume et pourrait bien être salué cette nuit. 02:45 - Meilleurs costumes : Le Blues de Ma Rainey Cinq films étaient représentés dans la catégorie meilleurs costumes aux Oscars : Emma, Le Blues de Ma Rainey, Mank, Mulan, Pinocchio. Et c'est un nouveau prix pour Le Blues de Ma Rainey. Deux prix sur cinq nominations cette nuit ! 02:42 - Meilleurs coiffures et maquillages : Le Blues de Ma Rainey La statuette de l'Oscar des meilleurs coiffures et maquillages a été décernée cette nuit à Le Blues de Ma Rainey. Dans cette catégorie étaient nommés cinq films : Emma, Hillbilly Elegy, Le Blues de Ma Rainey, Mank, Pinocchio. C'est le premier prix décerné au film, disponible sur Netflix, dont on attend notamment également un prix pour Chadwick Boseman, nommé dans la catégorie meilleur acteur à titre posthume. Autre fait particulièrement important : c'est la première fois que des nommées noires obtiennent ce prix dans cette catégorie. 02:30 - Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya Et les nommés à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle étaient : Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr (One night in Miami), Paul Raci (Sound of Metal), Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah). Dans le rôle de Fred Hampton, leader charismatique des Black Panther de l'Illinois, Daniel Kaluuya a été récompensé. Voilà le premier prix de la soirée pour Judas and the Black Messiah, nommé six fois aux Oscars 2021. 02:22 - Meilleur film en langue étrangère : Drunk Chaque année, les Oscars récompensent un film réalisé en langue étrangère. Cette année, Drunk, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin et Quo Vadis, Aida ? étaient représentée dans cette catégorie. C'est Drunk, film danois réalisé par Thomas Vinterberg, qui remporte le prix. On note que Drunk avait déjà remporté le César ainsi que le BAFTA du meilleur film étranger. Le film est également nommé dans la catégorie meilleure réalisation cette nuit. On rappellera également que le film ressortira en salles dès la réouverture des salles de cinéma en France que l'on espère prochaine. 02:13 - Meilleur scénario adapté : The Father Dans la catégorie meilleur scénario adapté étaient représentés Borat 2, The Father, Nomadland, One night in Miami, The White Tiger. La statuette, remise par l'actrice Regina King, va à The Father. C'est le premier prix obtenu par Florian Zeller, réalisateur français qui a accepté sa statuette depuis Paris, dont le film est adapté de sa propre pièce Le Père. Le film, porté par Anthony Hopkins et Olivia colman, est nommé six fois aux Oscars 2021. 02:07 - Meilleur scénario original : Promising Young Woman Certains des favoris de la compétition étaient représentés dans la catégorie meilleur scénario original : Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, Les Sept de Chicago. C'est finalement Promising Young Woman qui a emporté la première statuette remise cette nuit. Le film d'Emerald Fennell est nommé 5 fois aux Oscars 2021. Et de un ! 02:00 - C'est parti pour les Oscars 2021 ! Il est deux heures du matin, c'est donc parti pour une grande soirée de remise de prix à Los Angeles, précisément au sein de la Union Station qui accueille la cérémonie cette année. Qui seront les grands gagnants des Oscars 2021 ? Réponse dans quelques minutes. Suivez avec nous toutes les révélations du palmarès en direct sur Linternaute.com 01:57 - 6 nominations pour Judas and the Black Messiah Nommé dans six catégories cette nuit aux Oscars 2021, Judas and the Black Messiah est un film réalisé par Shaka King qui met en scène Daniel Kaluuya dans le rôle du leader des Black Panther Fred Hampton de l'Illinois. Lakeith Stanfield, petit malfaiteur arrêté par le FBI, est chargé d'infiltrer le mouvement pour informer le bureau d'investigation des agissements du parti. Mais, au contact de Hampton, le jeune homme va vite se poser des questions sur le bien fondé de ce qu'on lui a demandé de faire. Notez que le film est désormais disponible en rotation sur Canal+ et en streaming sur MyCanal depuis ce samedi. 01:42 - Minari : une nomination historique pour Steven Yeun Figurant six fois dans la liste des nominations des Oscars 2021, Minari fait partie des films qui comptent dans les nommés cette année. Le long-métrage de Lee Isaac Chung met en scène une famille américano-coréenne qui emménage dans une ferme de l'Arkansas. La vie familiale va se retrouver bousculée par l'arrivée de la grand-mère jouée par Youn Yuh-jung. Acteur principal du film, Steven Yeun (The Walking Dead) est nommé dans la catégorie meilleur acteur, ce qui fait de lui le premier acteur américain d'origine asiatique à figurer dans cette catégorie de l'histoire des Oscars. 01:26 - Les Sept de Chicago, nommés six fois Réalisé par Aaron Sorkin, Les Sept de Chicago est un drame judiciaire qui revient sur le procès des Sept de Chicago, sept chefs de file d'associations issus de la gauche radicale américaine accusés par le gouvernement de complot suite à une émeute ayant eu lieu en 1968 à Chicago. Le long-métrage profite notamment d'un casting cinq étoiles formé notamment d'Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II et Joseph Gordon Levitt. Vous pouvez voir Les Sept de Chicago au sein du catalogue de Netflix moyennant le coût de l'abonnement. 01:02 - Sound of Metal, le parcours d'un musicien frappé de surdité Encore inédit en salles en France, Sound of Metal est nommé dans six catégories dont celle du meilleur film et du meilleur acteur. Riz Ahmed (Rogue One : a Star Wars Story) y joue un batteur frappé par la surdité. Pour le jeune homme, c'est tout son monde qui s'écroule. Comment lui et son couple vont-ils s'adapter à cette nouvelle condition ? C'est tout le sujet de ce drame signé Darius Marder qui pourrait obtenir quelques prix lors des Oscars 2021. 00:28 - Mank, champion des nominations cette année Disponible sur Netflix, le dernier film de David Fincher s'intitule Mank, du surnom de Herman J. Mankiewicz, scénariste célèbre notamment pour avoir signé Citizen Kane. C'est précisément de l'écriture du chef d'oeuvre d'Orson Welles dont il est question dans le film de Fincher. On y suit Gary Oldman (nommé dans la catégorie meilleur acteur) dans le rôle de Mank, un scénariste au franc-parler qui fait jaser le gota hollywoodien. Après un accident, il se retrouve à écrire le scénario de Citizen Kane en quelques semaines d'intense écriture entrecoupées de flashbacks de sa vie antérieure au sein du système des studios hollywoodiens. Le film Mank est nommé dans dix catégories aux Oscars 2021, c'est le long-métrage le plus nommé cette année. Il semble cependant que ses perspectives dans les catégories phares soient plutôt bouchées. On peut toutefois s'attendre à ce qu'il obtienne quelques prix techniques. 25/04/21 - 23:52 - De quoi parle The Father, nommé 6 fois aux Oscars ? The Father est un film de Florian Zeller porté par Anthony Hopkins et Olivia Colman dans lequel on suit le parcours d'un homme de 80 ans dont le monde se délite peu à peu. Sa fille compte quitter Londres pour Paris avec l'homme qu'elle vient de rencontrer et, ce faisant, lui propose d'être prise en charge par des aides-soignantes. Pourtant, plus tard, un autre homme vient voir Anthony lui expliquer qu'il est marié avec sa fille depuis 10 ans et qu'ils n'ont jamais prévu de quitter le Royaume-Uni. Que se passe-t-il ? Le père se pose beaucoup de questions sur sa vie et son entourage. Est-il en train de délirer ou sa fille essaie-t-elle de le faire passer pour fou ? 25/04/21 - 23:16 - Un Oscar posthume pour Chadwick Boseman ? Décédé le 28 août 2020 à l'âge de 43 ans, l'acteur Chadwick Boseman est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour sa performance dans le film Le Blues de Ma Rainey paru sur Netflix peu après son décès. Il y incarne Levee, un jeune trompettiste très confiant en ses capacités mais qui révèle, au fil d'une séance d'enregistrement en studio sous tension, les traumatismes de son enfance ainsi que ses espoirs pour sa future carrière. Il s'agit du dernier film tourné par Boseman avant son décès. L'acteur, connu entre autres pour son interprétation du super-héros Black Panther, a notamment été salué par les Golden Globes et les SAG Awards dans la catégorie meilleur acteur. LIRE PLUS

Le 15 mars 2021, l'Académie des Oscars a révélé la liste de ses nommés à l'édition, 2021. Celle-ci permet d'ores et déjà de dessiner plusieurs favoris en nombre de nominations. Un indicateur imparfait mais qui permet cependant de voir qui sont les prétendants ayant le plus de chances de s'imposer lors de la cérémonie. Avec pas moins de 10 nominations, Mank est le film le plus nommé des Oscars 2021. Le long-métrage, réalisé par David Fincher, revient sur la vie de Herman J. Mankiewicz, scénariste qui tente, tout au long du film, d'écrire le script de Citizen Kane, le chef d'oeuvre d'Orson Welles. De nombreux films sont également nommés six fois cette année avec notamment Minari dont l'acteur Steven Yeun devient le premier comédien d'origines asiatiques à être nommé dans la catégorie meilleur acteur. On note également que Nomadland, couronné aux Golden Globes, est également nommé 6 fois, tout comme Sound of Metal qui met en scène un batteur qui perd peu à peu l'audition.

Le film Le Blues de Ma Rainey, dernier rôle de Chadwick Boseman, est auréolé de 5 nominations dont une à titre posthume pour Boseman dans la catégorie meilleur acteur. Anthony Hopkins et Olivia Coleman récoltent deux des 6 nominations pour le film The Father tandis que Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield sont opposés dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah (6 nominations au total). Le film Les Sept de Chicago, disponible en France sur Netflix, est lui aussi nommé six fois. Ci-dessous, la liste des films les plus nommés aux Oscars 2021 ainsi que la liste complète des nominations.

Mank : 10

Judas and the Black Messiah : 6

The Father : 6

Minari : 6

Nomadland : 6

Les Sept de Chicago : 6

Sound of metal : 6

Promising Young Woman : 5

Le Blues de Ma Rainey : 5

News of the World : 4

Meilleur film :

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleur acteur :

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Meilleure actrice :

Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey)

Andra Day (The US VS Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr (One night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Maria Bakalova (Borat 2)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Coleman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yoon Yeo-jeong (Minari)

Meilleur réalisateur :

Thomas Vinterberg (Drunk)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloe Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Meilleur film d'animation :

En avant

Voyage vers la lune

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

Soul

Le Peuple loup

Meilleur court-métrage d'animation :

Burrow

Genius Loci

If anything happens I love you

Opera

Yes-people

Meilleur scénario adapté :

Borat 2

The Father

Nomadland

One night in Miami

The White Tiger

Meilleur scénario original :

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleure photographie :

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

Les Sept de Chicago

Meilleur documentaire :

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Meilleur court-métrage documentaire :

Colette

A Concerto is a conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love song for Latasha

Meilleur court-métrage de fiction :

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two distant strangers

White Eye

Meilleur film étranger :

Drunk

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida ?

Meilleur Montage :

The Father

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

Les Sept de Chicago

Meilleur son :

Greyhound

Mank

News of the world

Soul

Sound of metal

Meilleurs décors :

The Father

Le Blues de Ma Rainey

Mank

News of the World

Tenet

Meilleure musique originale :

Da 5 bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Meilleure chanson originale :

"Fight for you" (Judas and the Black Messiah)

"Hear my voice" (Les Sept de Chicago)

"Husavik" (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga)

"Io si" (La vie devant soi)

"Speak now" (One night in Miami)

Meilleurs coiffures et maquillages :

Emma

Hillbilly Elegy

Le Blues de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Meilleurs costumes :

Emma

Le Blues de Ma Rainey

Mank

Mulan

Pinocchio

Meilleurs effets spéciaux :