"Oscars : quels pronostics avant la cérémonie 2021 ?"

OSCARS 2021. Avant les Oscars, les Golden Globes et les SAG Awards permettent d'avoir une première idée des films et artistes qui pourraient repartir avec une statuette le 25 avril 2021.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 9h47] Dans quelques semaines seulement, on connaîtra les grands gagnants de la 93e cérémonie des Oscars. Celle-ci se tiendra dans la nuit du 25 au 26 avril 2021, pour célébrer les productions cinématographiques de l'année passée, malgré une industrie du cinéma fortement impactée par la crise sanitaire dans le monde entier. Mais avant elle, les Golden Globes et le SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) ont permis de dégager de premières tendances avant les Oscars. En effet, les SAG Awards se tenant peu de temps avant la prestigieuse cérémonie de remise de prix américaine, il sert souvent de bon indicateur pour savoir quels films et artistes pourraient être récompensés lors des Oscars.

Le 4 avril 2021, les SAG Awards, récompenses décernées par le syndicat des acteurs américains, ont auréolé Les Sept de Chicago dans la catégorie meilleure distribution. De son côté, Chadwick Boseman a reçu le SAG Award et le Golden Globe du meilleur acteur, à titre posthume, pour Le Blues de Ma Rainey, ce qui le place comme grand favori pour recevoir l'Oscar dans quelques jours. Viola Davis a remporté le SAG Award de la meilleure actrice, tandis que Daniel Kaluuya a reçu celui du meilleur second rôle pour Judas & the Black Messiah. Yuh-jung Young (Minari) a reçu le SAG Award de la meilleure actrice dans un rôle féminin. Toutefois, il est important de noter que Nomadland, l'un des favoris pour l'Oscar du meilleur film, n'était pas nommé aux SAG Award. Il a toutefois remporté le prix de Meilleur film dramatique aux Golden Globes en février dernier.

Le 15 mars 2021, l'Académie des Oscars a révélé la liste de ses nommés à l'édition, 2021. Celle-ci permet d'ores et déjà de dessiner plusieurs favoris en nombre de nominations. Un indicateur imparfait mais qui permet cependant de voir qui sont les prétendants ayant le plus de chances de s'imposer lors de la cérémonie. Avec pas moins de 10 nominations, Mank est le film le plus nommé des Oscars 2021. Le long-métrage, réalisé par David Fincher, revient sur la vie de Herman J. Makiewicz, scénariste qui tente, tout au long du film, d'écrire le script de Citizen Kane, le chef d'oeuvre d'Orson Welles. De nombreux films sont également nommés six fois cette année avec notamment Minari dont l'acteur Steven Yeun devient le premier comédien d'origines asiatiques à être nommé dans la catégorie meilleur acteur. On note également que Nomadland, couronné aux Golden Globes, est également nommé 6 fois, tout comme Sound of Metal qui met en scène un batteur qui perd peu à peu l'audition.

Le film Le Blues de Ma Rainey, dernier rôle de Chadwick Boseman, est auréolé de 5 nominations dont une à titre posthume pour Boseman dans la catégorie meilleur acteur. Anthony Hopkins et Olivia Coleman récoltent deux des 6 nominations pour le film The Father tandis que Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield sont opposés dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah (6 nominations au total). Le film Les Sept de Chicago, disponible en France sur Netflix, est lui aussi nommé six fois. Ci-dessous, la liste des films les plus nommés aux Oscars 2021 ainsi que la liste complète des nominations.

Mank : 10

Judas and the Black Messiah : 6

The Father : 6

Minari : 6

Nomadland : 6

Les Sept de Chicago : 6

Sound of metal : 6

Promising Young Woman : 5

Le Blues de Ma Rainey : 5

News of the World : 4

Meilleur film :

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleur acteur :

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Meilleure actrice :

Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey)

Andra Day (The US VS Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr (One night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Maria Bakalova (Borat 2)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Coleman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yoon Yeo-jeong (Minari)

Meilleur réalisateur :

Thomas Vinterberg (Drunk)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloe Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Meilleur film d'animation :

En avant

Voyage vers la lune

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

Soul

Le Peuple loup

Meilleur court-métrage d'animation :

Burrow

Genius Loci

If anything happens I love you

Opera

Yes-people

Meilleur scénario adapté :

Borat 2

The Father

Nomadland

One night in Miami

The White Tiger

Meilleur scénario original :

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleure photographie :

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

Les Sept de Chicago

Meilleur documentaire :

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Meilleur court-métrage documentaire :

Colette

A Concerto is a conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love song for Latasha

Meilleur court-métrage de fiction :

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two distant strangers

White Eye

Meilleur film étranger :

Drunk

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida ?

Meilleur Montage :

The Father

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

Les Sept de Chicago

Meilleur son :

Greyhound

Mank

News of the world

Soul

Sound of metal

Meilleurs décors :

The Father

Le Blues de Ma Rainey

Mank

News of the World

Tenet

Meilleure musique originale :

Da 5 bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Meilleure chanson originale :

"Fight for you" (Judas and the Black Messiah)

"Hear my voice" (Les Sept de Chicago)

"Husavik" (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga)

"Io si" (La vie devant soi)

"Speak now" (One night in Miami)

Meilleurs coiffures et maquillages :

Emma

Hillbilly Elegy

Le Blues de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Meilleurs costumes :

Emma

Le Blues de Ma Rainey

Mank

Mulan

Pinocchio

Meilleurs effets spéciaux :

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and only Ivan

Tenet

En savoir plus

La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 25 avril 2021, soit deux mois plus tard que prévu. L'événement devait initialement avoir lieu le 28 février 2021. Ce report est lié à la crise sanitaire du coronavirus qui a frappé le monde entier au printemps 2020, forçant de nombreux studios à repousser les dates de sorties de leurs films de plusieurs mois. De fait, l'année proposait peu de films éligibles à la compétition. L'édition 2020 de la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma depuis 1929 s'est déroulée le 09 février 2020.

Parasite est le grand gagnant de la cérémonie des Oscars 2020, avec quatre prix reçus sur six nominations. Le film sud-coréen de Bong Joon-ho a décroché les prix du meilleur film, du meilleur film international, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario original. Auparavant considéré comme favori, 1917 obtient trois récompenses dont meilleure photographie et meilleurs effets visuels. Les autres favoris de la soirée, quant à eux, n'ont pas déçu puisque Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger et Joaquin Phoenix ont tous les quatre reçu un Oscar récompensant leur travail d'acteur.

Meilleur film:

Meilleur acteur :

Antonio Banderas, Douleur et Gloire

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les Deux Papes

Meilleure actrice :

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Les Filles du Docteur March

Charlize Theron, Scandale

Renee Zellweger, Judy

Meilleur acteur dans un second rôle :

Tom Hanks, Un ami extraordinaire

Anthony Hopkins, Les Deux Papes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Meilleure actrice dans un second rôle :

Kathy Bates, Le Cas Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johannson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Les Filles du Docteur March

Margot Robbie, Scandale

Meilleur réalisateur :

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Meilleur film d'animation:

Dragon 3, Dean DeBlois

J'ai Perdu mon Corps, Jeremy Clapin

Klaus, Sergio Pablos

Monsieur Link, Chris Butler

Toy Story 4, Josh Cooley

Meilleur court-métrage d'animation :

Dcera, Daria Kashcheeva

Hair Love, Matthew A. Cherry

Kitbull, Rosana Sullivan

Memorable, Bruno Collet

Sister, Siqi Song

Meilleur scénario adapté :

The Irishman, Steven Zaillian

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Joker, Todd Phillips, Scott Silver

La voie de la justice, Destin Daniel Cretton and Andrew Lanham

Les Filles du Docteur March, Greta Gerwig

Les Deux Papes, Anthony McCarten

Meilleur scénario original :

À couteaux tirés, Rian Johnson

Marriage Story, Noah Baumbach

1917, Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Meilleure photographie :

The Irishman, Rodrigo Prieto

Joker, Lawrence Sher

The Lighthouse, Jarin Blaschke

1917, Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson

Meilleur documentaire :

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave, Feras Fayyad

The Edge of Democracy, Petra Costa

For Sama, Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Meilleur court-métrage documentaire :

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone , Carol Dysinger

, Carol Dysinger Life Overtakes Me, Kristine Samuelson, John Haptas

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix

Meilleur court-métrage de fiction :

Brotherhood, Meryam Joobeur

Nefta Football Club, Yves Piat

The Neighbors’ Window, Marshall Curry

Saria, Bryan Buckley

A Sister, Delphine Girard

Meilleur film étranger :

Corpus Christi, Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables, Ladj Ly

Douleur et Gloire, Pedro Almodovar

Parasite, Bong Joon Ho

Meilleur Montage :

Le Mans 66, Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman, Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit, Tom Eagles

Joker, Jeff Groth

Parasite, Jinmo Yang

Meilleur son (montage) :

Le Mans 66, Don Sylvester

Joker, Alan Robert Murray

1917, Oliver Tarney, Rachel Tate

Once Upon a Time in Hollywood, Wylie Stateman

Star Wars: l'Ascension de Skywalker, Matthew Wood, David Acord

Meilleur son (mixage) :

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Meilleurs décors :

The Irishman, Bob Shaw and Regina Graves

Jojo Rabbit, Ra Vincent and Nora Sopkova

1917, Dennis Gassner and Lee Sandales

Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling and Nancy Haigh

Parasite, Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho Hee

Meilleure musique originale :

Joker, Hildur Guðnadóttir

Les Filles du Docteur March, Alexandre Desplat

Marriage Story, Randy Newman

1917, Thomas Newman

Star Wars : l'Ascension de Skywalker, John Williams*

Le Roi, Nicholas Britell

Meilleure chanson originale :

"I Can’t Let You Throw Yourself Away", Toy Story 4

"I’m Gonna Love Me Again", Rocketman

"I’m Standing With You", Breakthrough

"Dans un autre monde", La Reine des Neiges 2

"Stand Up", Harriet

Meilleurs coiffures et maquillages :

Scandale

Joker

Judy

Maléfique 2

1917

Meilleurs Costumes :

The Irishman, Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo

Joker, Mark Bridges

Les Filles du Docteur March, Jacqueline Durran

Once Upon a Time in Hollywood, Arianne Phillips

Meilleurs Effets spéciaux :