César 2025 : deux grandes actrices déjà annoncées pour la 50e cérémonie

Les César récompensent chaque année le meilleur du cinéma français. La prochaine cérémonie a lieu le 28 février 2025. Les premiers noms ont déjà été annoncés.

Les César célèbrent leurs 50 ans le 28 février 2025. Et pour célébrer cet anniversaire un peu spécial, l'Académie a déjà annoncé de grands noms. Ce lundi 30 septembre, on a appris dans un communiqué de presse que l'actrice américaine Julia Roberts recevra un César d'honneur, récompensant l'ensemble de sa carrière de Pretty Woman à Erin Brockovich, en passant par Closer, Ocean's Eleven ou Coup de foudre à Notting Hill. Elle succède donc à Agnès Jaoui et Christopher Nolan, qui avaient reçu le prix équivalent l'an dernier.

Ce second nom annoncé par l'Académie des César succède à un autre, et pas des moindres : ce sera en effet Catherine Deneuve qui œuvrera comme présidente de cérémonie, chargée d'ouvrir et de clôturer la soirée en remettant le César du Meilleur film. Rappelons que l'actrice avait été récompensé aux César de la Meilleure actrice à deux reprises (en 1981 pour Le dernier métro et en 1993 pour Indochine), pour un total de 14 nominations. Les films en compétition seront, eux, annoncés le mercredi 29 janvier 2025.

Meilleur film : Anatomie d'une chute

: Anatomie d'une chute Meilleure réalisation : Justine Triet pour Anatomie d'une chute

: Justine Triet pour Anatomie d'une chute Meilleur acteur : Arieh Worthalter dans Le Procès Goldman

: Arieh Worthalter dans Le Procès Goldman Meilleure actrice : Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute

: Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute Meilleure actrice dans un second rôle : Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

: Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages Meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud dans Anatomie d'une chute

: Swann Arlaud dans Anatomie d'une chute Meilleur espoir féminin : Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite

: Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite Meilleure espoir masculin : Raphaël Quenard dans Chien de la Casse

: Raphaël Quenard dans Chien de la Casse Meilleur scénario original : Anatomie d'une chute

: Anatomie d'une chute Meilleure adaptation : L'amour et les forêts

: Meilleurs costumes : Le règne animal

: Le règne animal Meilleurs décors : Les trois mousquetaires (partie 1 et 2)

: Les trois mousquetaires (partie 1 et 2) Meilleure photographie : Le règne animal

: Le règne animal Meilleur montage : Anatomie d'une chute

: Anatomie d'une chute Meilleur son : Le règne animal

: Le règne animal Meilleurs effets visuels : Le règne animal

: Meilleure musique originale : Le règne animal

: Meilleur premier film : Chien de la casse

: Chien de la casse Meilleur long-métrage d'animation : Linda veut du poulet !

: Linda veut du poulet ! Meilleur court-métrage d'animation : Eté 96

: Meilleur film étranger : Simple comme Sylvain

: Simple comme Sylvain Meilleur court-métrage de fiction : L'attente

: L'attente Meilleur documentaire : Les filles d'Olfa

: Les filles d'Olfa Meilleur court-métrage documentaire : La mécanique des fluides

: La mécanique des fluides César d'honneur : Christopher Nolan et Agnès Jaoui

Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal+, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal++ pour profiter de la soirée. La prochaine cérémonie est diffusée le 28 février 2025. Elle est ensuite disponible en replay dès le lendemain de sa diffusion sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.