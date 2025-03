César 2025 : victoire d'Emilia Pérez, Julia Roberts… Palmarès et temps forts

"Emilia Pérez" a été couronné lors de la 50e cérémonie des César, vendredi 28 février. On fait le point sur tous les moments qu'il ne fallait pas rater.

En direct

08:06 - Le palmarès complet des César 2025 Emilia Pérez domine le palmarès des César avec sept statuettes, devançant L'histoire de Souleymane et ses quatre récompenses. Favoris en terme de nominations, L'amour ouf et Le comte de Monte-Cristo ont toutefois obtenu très peu de récompenses. En fanfare et Miséricorde sont repartis les mains vides. Le palmarès complet est à retrouver ci-dessous : César du Meilleur film : Emilia Pérez

: Emilia Pérez César du Meilleur acteur : Karim Leklou dans Le roman de Jim

: Karim Leklou dans Le roman de Jim César de la Meilleure actrice : Hafsia Herzi dans Borgo

: Hafsia Herzi dans Borgo César du Meilleur acteur dans un second rôle : Alain Chabat dans L'amour ouf

: Alain Chabat dans L'amour ouf César de la Meilleure actrice dans un second rôle : Nina Meurisse pour L'histoire de Souleymane

: Nina Meurisse pour L'histoire de Souleymane César de la Meilleure réalisation : Jacques Audiard pour Emilia Pérez

: Jacques Audiard pour Emilia Pérez César de la Meilleure révélation masculine : Abou Sangare dans L'histoire de Souleymane

: Abou Sangare dans L'histoire de Souleymane César de la Meilleure révélation féminine : Maïwène Barthelemy dans Vingt Dieux

: Maïwène Barthelemy dans Vingt Dieux César du Meilleur scénario original : L'histoire de Souleymane

: L'histoire de Souleymane César du Meilleur scénario adapté : Emilia Pérez

: Emilia Pérez César de la Meilleure photographie : Emilia Pérez

: Emilia Pérez César du Meilleur film d'animation : Flow, le chat qui n'avait pas peur de l'eau

: Flow, le chat qui n'avait pas peur de l'eau César du Meilleur premier film : Vingt Dieux

: Vingt Dieux César du Meilleur montage : L'histoire de Souleymane

: L'histoire de Souleymane César du Meilleur son : Emilia Pérez

: Emilia Pérez César des Meilleurs décors : Le Comte de Monte Cristo

: Le Comte de Monte Cristo César de la Meilleure musique originale : Emilia Pérez

: Emilia Pérez César des Meilleurs costumes : Le Comte de Monte Cristo

: Le Comte de Monte Cristo César des Meilleurs effets visuels : Emilia Pérez

: Emilia Pérez César du Meilleur film documentaire : La ferme des Bertrand

: La ferme des Bertrand César du Meilleur film étranger : La zone d'intérêt

: La zone d'intérêt César du meilleur court-métrage de fiction : L'homme qui ne se taisait pas

: L'homme qui ne se taisait pas César du meilleur court-métrage documentaire : Les fiancées du Sud

: Les fiancées du Sud César du meilleur court-métrage d'animation : Beurk !

07:01 - "Emilia Pérez" grand gagnant des César 2025 Le grand vainqueur de la 50e cérémonie des César est Emilia Pérez. Le film de Jacques Audiard a remporté sept statuettes, dont le prestigieux prix du Meilleur film, mais également celui de la Meilleure réalisation, du meilleur scénario adapté, de la meilleure photographie, du meilleur son, de la meilleure musique originale et des meilleurs effets visuels. Il devance L'histoire de Souleymane, récompensé à quatre reprises.

00:25 - Ces acteurs sont repartis avec un César FIN DU DIRECT. Au cours de la soirée, plusieurs comédiens sont repartis avec un prix d'interprétation. D'abord Karim Leklou, sacré du César du Meilleur acteur pour Le roman de Jim, et Hafsia Herzi, dont la performance dans Borgo a été saluée du César de la meilleure actrice. Dans les catégories meilleurs seconds rôles, c'est Nina Meurisse (L'histoire de Souleymane) et Alain Chabat (L'amour ouf) qui ont été sacrés. Enfin, les révélations sont venues saluer les prestations d'Abou Sangare (L'histoire de Souleymane) et Maïwène Barthelemy (Vingt Dieux).

00:15 - Où voir "Emilia Pérez", César du Meilleur film, en streaming ? C'est Emilia Pérez qui est sorti grand vainqueur de la 50e cérémonie des César. Si vous souhaitez rattraper le film de Jacques Audiard, sachez qu'il est disponible pour l'heure à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD, ainsi qu'en DVD et Blu-Ray. Il sera également mis en ligne sur la plateforme de streaming MyCanal en ce début de mois de mars.

28/02/25 - 23:52 - "Emilia Pérez" remporte le César du Meilleur film 2025 A l’issue de la 50e cérémonie, l’Académie des César a choisi de sacrer Emilia Pérez Meilleur film de l’année, malgré les polémiques. Réalisé par Jacques Audiard, le film obtient donc la récompense suprême de la cérémonie 2025. Il était en compétition face aux films suivants : Le Comte de Monte-Cristo, En fanfare, L'histoire de Souleymane, Miséricorde.

28/02/25 - 23:46 - Hafsia Herzi sacrée Meilleure actrice aux César Hafsia Herzia remporté la statuette de la meilleure actrice au cours de la cérémonie des César 2025 pour Borgo. Elle faisait face à Adèle Exarchopoulos (L'amour ouf), Karla Sofia Gascon (Emilia Pérez), Zoe Saldaña (Emilia Pérez) et Hélène Vincent (Quand vient l'automne).

28/02/25 - 23:37 - Karim Leklou remporte le César du meilleur acteur Les César ont décerné la statuette du meilleur acteur à Karim Leklou, pour son rôle dans le film Le roman de Jim. Il faisait face dans cette catégorie à François Civil (L'amour ouf), Benjamin Lavernhe (En fanfare), Pierre Niney (Le comte de Monte-Cristo) et Tahar Rahim (Monsieur Aznavour).



28/02/25 - 23:33 - Jacques Audiard reçoit le prix de la Meilleure réalisation aux César 2025 La cérémonie touche bientôt à sa fin et le César de la Meilleure réalisation a été remis. C'est Jacques Audiard qui a remporté la statuette pour le long-métrage Emilia Pérez. Face à lui, se trouvaient Gilles Lellouche (L'amour ouf), Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière (Le Comte de Monte-Cristo), ​​​​​​​​​​​​​​Boris Lojkine (L'histoire de Souleymane), ​​​​​​​Alain Guiraudie (Miséricorde).

28/02/25 - 23:28 - "Les fiancées du Sud" sacré Meilleur court métrage documentaire Les César récompensent chaque année les meilleurs court-métrages documentaires. Les fiancées du Sud a remporté le prix 2025. Etaient également en compétition Petit Spartacus et Un coeur perdu et autres rêves de Beyrouth.

28/02/25 - 23:25 - La ferme des Bertrand sacré Meilleur documentaire aux César 2025 Au rang des documentaires, les membres de l'Académie ont récompensé La ferme des Bertrand, qui décroche donc le César du meilleur documentaire. Etaient également nommés La belle de Gaza, Bye bye Tibériade, Dahomey, Ernest Cole, photographe, et Madame Hofmann.

28/02/25 - 23:22 - Le César de la meilleure photographie revient à Emilia Pérez Le directeur de la photographie accompagne le réalisateur pour concrétiser sa réalisation à l'écran. Cinq films étaient nommés au César de la meilleure photographie : L'amour ouf, Le comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, L'histoire de Souleymane, Miséricorde. C’est le directeur de la photographie d'Emilia Pérez qui a été appelé sur scène pour récupérer sa récompense.

28/02/25 - 23:04 - Julia Robert célébrée d’un César 2025 L’Académie récompense deux personnalités cette année pour le César d’honneur. Après Costa Gavras, au tour de l’actrice américaine Julia Roberts, inoubliable dans Erin Brokovich, Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill ou Mange, prie, aime. La star et son sourire ravageur était présente pour recevoir le César d'honneur des mains de Clive Owen, avec qui elle a joué dans Closer, entre adultes consentants.



28/02/25 - 22:59 - L’Académie des César récompense "Emilia Pérez" pour la meilleure musique originale Le cinéma, c'est de l'image, mais aussi de la musique. Dans la catégorie meilleure musique originale, on retrouvait les partitions de L'amour ouf, Le comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, La plus précieuse des marchandises et Vingt dieux. C'est finalement Clément Ducol et Camille qui a remporté le César pour le film Emilia Pérez.